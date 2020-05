200 personnalités signent une tribune contre "un retour à la normale" qui ne fait pas l'unanimité

Une crise sanitaire sans précédent touche le monde actuellement. Et pour certains cette pandémie pourrait être l'occasion d'un nouveau départ, d'une nouvelle manière de consommer, de vivre.

Le Monde a publié une tribune ce mercredi 6 mai, initiée par Juliette Binoche et Aurélien Barrau, elle a été signée par pas moins de 200 artistes et scientifiques comme Madonna, Angèle, Joaquin Phoenix, Guillaume Canet qui s'est récemment confié sur son confinement, Robert de Niro, Hervé Dole ou encore Edmond Fischer.

Cet appel, destiné aux dirigeants et citoyens, explique pour commencer que "La pandémie de Covid-19 est une tragédie. Cette crise, pourtant, a la vertu de nous inviter à faire face aux questions essentielles. Le bilan est simple : les "ajustements" ne suffisent plus, le problème est systémique."

Il est écrit ensuite : "La catastrophe écologique en cours relève d’une « méta-crise » : l’extinction massive de la vie sur Terre ne fait plus de doute et tous les indicateurs annoncent une menace existentielle directe. À la différence d’une pandémie, aussi grave soit-elle, il s’agit d’un effondrement global dont les conséquences seront sans commune mesure."

Selon eux, cette crise est le moment opportun pour revenir a une consommation plus maîtrisée et ainsi sauverais vies de millions d'animaux et de végétaux. "La pollution, le réchauffement et la destruction des espaces naturels mènent le monde à un point de rupture".

Mais cette tribune ne plaît pas à tout le monde. En effet, de nombreuses personnalités ont tenu à réagir sur les réseaux sociaux. C'est le cas notamment de Charles Consigny, confiné en province, écrivain et avocat français. Il s'exprime, sans langue de bois : "Des millionnaires qui passent leur vie dans des avions et consomment chacun comme une dizaine de personnes vous expliquent qu'il faut "changer nos modes de vie et de consommation". Honte de rien !".

Et il n'est pas le seul à penser cela. Eugénie Bastié, journaliste et essayiste française, a tweeté : "15 lignes de lieux communs et de postures, par un collectif de privilégiés. Le monde d'en bas n'aspire qu'à un retour à la normale et aux permanences, mais la bohème rêve de révolutions... Mon voeu pour le monde d'après: -de pétitions de Juliette Binoche."

Personnellement, j'avoue que je n'en peux plus de ces tribunes où le nombre et la notoriété des signataires tentent vaille que vaille de masquer la vacuité des idées et l'indigence du texte. Est-ce qu'on est vraiment obligés de subir ça ? https://t.co/nOLENDx1r9 — François Gemenne (@Gemenne) May 6, 2020

15 lignes de lieux communs et de postures, par un collectif de privilégiés. Le monde d'en bas n'aspire qu'à un retour à la normale et aux permanences, mais la bohème rêve de révolutions...

Mon voeu pour le monde d'après: -de pétitions de Juliette Binoche. https://t.co/ZjTfeReJZG — Eugénie Bastié (@EugenieBastie) May 6, 2020

Avec le deconfinement, c’est aussi la saison des tribunes incantatoires et paternalistes de bénéficiaires âgés du monde d’avant pour nous expliquer quoi penser. La vraie rupture, ça serait de vous taire.https://t.co/bpIxmyjtnc — joel ronez (@ronez) May 6, 2020

Des millionnaires qui passent leur vie dans de avions et consomment chacun comme une dizaine de personnes vous expliquent qu’il faut « changer nos modes de vie et de consommation ». Honte de rien ! ⁦ https://t.co/ltM9r0yrhD — Charles Consigny (@CharlesConsigny) May 6, 2020

Par J.F.