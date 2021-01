Abdellatif Kechiche : Sara Forestier prend sa défense et pousse un coup de gueule

Ce mardi 26 janvier 2021, Leila Kaddour a reçu Sara Forestier sur ondes de RTL. Venue faire la promotion du téléfilm "Disparition inquiétante : une affaire personnelle", diffusé ce même jour sur France 2, la comédienne s’est confiée sur les moments forts de sa carrière. Parmi eux, elle est revenue sur l'année 2004. Cette année-là, elle est révélée au public dans le film "L'Esquive", d'Abdellatif Kechiche qu’elle décrit comme "le plus grand metteur en scène français". Un succès qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin.

"J’ai eu la chance de rencontrer un génie. Ça n’arrive pas tout le temps", a-t-elle déclaré au sujet du cinéaste connu "pour être un tyran sur les tournages", d’après Libération. Toutefois, Sara Forestier a admis que le réalisateur "décrié", est "difficile". "Il est lui-même engagé de manière totalitaire dans ce qu'il fait, donc il a le même rapport avec les gens. Cette totalité-là, elle est brutale. Déjà quand on est acteur et qu'on est vraiment très extrême ou entier, il y a un truc de moine, mais c'est plutôt une quête personnelle. Quand vous êtes réalisateur, ça engage tout le monde, ce truc-là peut être vécu de manière brutale… Après Abdel, on en parle peu, mais c'est quelqu'un d'extrêmement doux aussi", a-t-elle indiqué.

Sara Forestier dénonce l'hypocrisie contre Abdellatif Kechiche

Un plaidoyer qu’elle a poursuivi : "Qu'il y ait des choses vécues de manière brutale dans son comportement, je le comprends tout à fait mais ce qui me gêne avec le milieu du cinéma, c'est qu'il a été rejeté pour d'autres raisons. Il a été mis sur le banc, clairement. Parce qu'il est trop libre, profondément, dans sa manière de faire du cinéma et il suscite beaucoup de jalousie". Loin de s’arrêter là, la comédienne a estimé que c’est pour toutes ces raisons "qu'ils le détestent en fait". "Parce que quand on regarde concrètement il y a une brutalité vis-à-vis de lui qui me dégoûte en fait. Il est mis sur le côté à cause de ça", s’est-elle insurgée.

Sara Forestier trouve donc "hypocrite" de "faire croire que c'est pour son comportement, mais ce n'est pas la raison. C'est ça qui me gêne. Je ne dirais jamais à des gens qui ont travaillé avec lui qu'ils n'ont pas le droit de ressentir ce qu'ils ressentent, d'avoir été brutalisés et qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre. Je ne le dirai jamais parce que je respecte ça émotionnellement". Interrogée sur le comportement du cinéaste visé par une plainte pour agression sexuelle, la jeune femme a assuré que son comportement n’a jamais dérapé.

