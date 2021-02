Abigail Breslin bouleversée : L'actrice annonce la mort de son père de la Covid-19

Un message bouleversant. La pandémie de coronavirus sévit depuis plus d'un an et la situation est toujours préoccupante. Le coronavirus n'épargne personne et fait des milliers de victimes chaque jour partout dans le monde. De nombreuses célébrités sont décédées des suites de la Covid-19. Ce samedi 27 février, Abigail Breslin, l'actrice révélée dans le film "Little Miss Sunshine", a fait une terrible annonce sur son compte Instagram. Il y a quelques semaines, son père a été testé positif au coronavirus. "Mon père a été très prudent et n'a pas quitté la maison depuis le début de la pandémie, sauf pour ses rendez-vous chez le médecin", avait-elle confié plus tôt. Malheureusement, le virus aura fait une nouvelle victime et le père d'Abigail Breslin est décédé ce samedi 27 février.

Un vibrant hommage

Remplie d'émotions, la jeune actrice a partagé cette terrible nouvelle avec ses fans sur son compte Instagram. Partageant une série de photos de son père, Abigail Breslin a commenté : "Mon papa... Oh waouh. Cela a été difficile d'écrire ce qui va suivre. Plus difficile que je ne le pensais. Je suis sous le choc et dévastée. À 18h32, mon gentil, parfait, formidable, héroïque, merveilleux papa s'est éteint après que ma famille et moi lui ayons fait nos adieux. C'est la Covid-19 qui a mis fin beaucoup trop tôt à la vie de mon papa adoré." Elle a également tenu à lui rendre un vibrant hommage. "Je veux aujourd'hui me souvenir de mon père pour ce qu'il était. Mon père était un être humain incroyable, hilarant, avec un fort caractère, persévérant, rebelle, intelligent et doux. Il aimait la vie. Il aimait sa famille. Il aimait les choses simples...", a-t-elle poursuivi avant de conclure avec tristesse : "Il m'aimait, et il aimait mes frères, et il aimait ma mère. Et nous l'aimions. Et nous l'aimerons toujours. Tu me manques papa. J'ai hâte de te revoir un jour. Je ne t'oublierai jamais, jamais, jamais. Je t'aime plus que tout." Suite à son message déchirant, l'actrice a reçu le soutien de sa famille et de ses nombreux fans.

Par Solène Sab