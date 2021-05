Adèle Exarchopoulos maman célibataire : Elle révèle sa rupture avec le rappeur Doums

C’est à l’âge de 23 ans qu’Adèle Exarchopoulos est devenue maman pour la première fois. Alors en couple avec le rappeur Doums, la jeune femme a donné naissance à un petit garçon prénommé Ismaël. Très discrète en ce qui concerne sa vie privée, Adèle Exarchopoulos a toutefois accepté de faire quelques confidences dans le dernier numéro de Paris Match paru ce mercredi 12 mai. Et auprès de nos confrères, l’actrice a révélé être aujourd’hui une maman célibataire tout comme son personnage dans le film "Mandibules" : "Je me sens privilégiée par rapport à une maman de quatre enfant qui est seule et prend le RER. Moi, je vis seule avec mon fils, mais il voit son papa, j'ai mon père qui m'aide. J'habite dans l'immeuble de ma meilleure amie, qui m'aide beaucoup aussi".

"Je n’oserai pas me plaindre"

Malgré sa séparation avec le rappeur Doums, Adèle Exarchopoulos est fière de sa relation avec son fils : "Je n'oserais pas me plaindre. D'autant que c'était un choix pour moi de devenir maman à 23 ans. Un désir d'amoureuse d'abord, puis de transmission. J'avais envie de partager. Je viens d'une famille nombreuse, c'était une évidence pour moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression de grandir en même temps que mon fils. C'est ma meilleure histoire d'amour". Toutefois, la maternité a été assez compliquée pour la jeune femme puisque sa carrière en a pris un coup. L’actrice a été contrainte à un moment de refuser deux films : "Le tournage avait lieu hors de France et on ne pouvait pas du tout m'attendre. J'ai d'abord eu le vertige : 'Je ne vas pas travailler pendant un an, je ne peux plus faire tous les évènements de mode. Il se passe quoi là, en fait ?'. C'est à ce moment-là que je suis retournée à Bercy vendre des sandwichs".

Par Alexia Felix