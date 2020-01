Adèle Exarchopoulos maman, ses rares confidences sur son fils

En 2017, Adèle Exarchopoulos avait surpris tous ses fans en dévoilant sa grossesse lors d’une présentation officielle de la marque Louis Vuitton. Très discrète tout au long de sa grossesse, la jeune actrice avait fait quelques confidences auprès de Nikos Aliagas quelques mois plus tard dans 50 Mn Inside. Face à l’animateur Adèle Exarchopoulos avait accepté de donner quelques informations sur son fils Ismaël, fruit de son amour avec le rappeur Doums. A l’époque, le bébé ne faisait pas encore ses nuits mais "on y arrive" avait confié la jeune femme. Souhaitant garder sa vie privée pour elle, Adèle Exarchopoulos a toujours refusé d’évoquer son fils dans les médias. Mais lors de son passage dans "Passage des Arts" sur France 5 ce mardi 28 janvier, l’actrice en a dit plus.

"Quand j’ai accouché j’avais envie de dire pardon"

Alors que Claire Chazal lui a demandé si elle se rendait compte de ce que ses parents lui avait transmis, Adèle Exarchopoulos s’est confiée : "On prend conscience de ce qu'est l'héritage et des erreurs, des imperfections de nos parents quand on est... et en même temps on a envie de s'excuser moi quand j'ai accouché j'avais envie de dire pardon. On réalise tout ce qu'on a eu, tout ce dont on a manqué, il y a une grosse prise de conscience quand on donne la vie et quand on est face à cette réalité là aussi. Je n'écoute pas que [du rap]. Et puis depuis que j'ai un fils, j'écoute autant des Disney, que Rosalia, que les Red Hot, enfin c'est assez large".

Par Alexia Felix