Adèle Exarchopoulos maman, ses touchantes confidences sur son rôle de mère

C’est en 2013 qu’Adèle Exarchopoulos s’est fait connaître au grand public en apparaissant dans le film "La vie d’Adèle" récompensé par la Palme d’or du Festival de Cannes. Mais alors que la jeune femme recevait peu après le César du Meilleur espoir féminin, sa carrière au cinéma a été interrompue par l’arrivée surprise d’un bébé. A seulement 23 ans, Adèle Exarchopoulos est devenue maman d’un petit garçon, fruit de ses amours avec le rappeur Doums. D’ordinaire très discrète sur sa vie privée, l’actrice française a fait des confidences à nos confrères des Inrocks sur son rôle de mère qui a tout chamboulé dans sa vie : "A 23 ans, j'étais enceinte. J’ai dû renoncer à deux projets. Mon contrat avec Vuitton s’est arrêté. Je ne faisais plus de sous et j’allais bientôt avoir un enfant à nourrir. J’ai recommencé à vendre des sandwichs. J’avais une casquette, un faux nom... Mais des clients me reconnaissaient".

"Je peux passer des heures à parler avec lui"

Mais trois ans après son accouchement, Adèle Exarchopoulos est une maman comblée et épanouie : "C'est vrai que je peux me sentir en décalage avec ce que vivent les filles de mon âge. Parfois, ça m'énerve, je les envie. J'imagine qu'elles s'amusent, passent leurs nuits en boîte à faire la fête alors que moi je dois me lever aux aurores parce que j'accompagne mon fils à l'école et que j'ai rendez-vous avec la directrice. À partir du moment où je suis devenue mère, je me suis mise à m’inquiéter pour mon fils, et je me suis dit que j’avais perdu l’insouciance. Mais il y a aussi de grands moments d’amusement et de légèreté dans le fait d’être parent. Je peux passer des heures à parler avec lui pour savoir si les requins peuvent tomber amoureux ou pourquoi les pandas sont herbivores".

Par Alexia Felix