Adèle Exarchopoulos : ses confidences sur sa relation forte avec Abdellatif Kechiche

En 2013, Abdellatif Kechiche obtenait la Palme d'or au Festival de Cannes pour son film "La vie d'Adèle". Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos se partageaient l'affiche de ce film événement qui a fait couler beaucoup d'encre. A l'époque, les deux actrices avaient révélé que le tournage avait été un moment "horrible" et que le réalisateur était un "génie torturé". Frustré par la réaction de ses deux actrices principales, Abdellatif Kechiche s'était montré très rude. "Selon moi, ce film ne devrait pas sortir, il a été trop sali. La Palme d'or n'a été qu'un bref instant de bonheur ; ensuite, je me suis senti humilié, déshonoré, j'ai senti un rejet de ma personne, que je vis comme une malédiction...", déclarait-il à l'époque.

"C'est quelqu'un que j'aimerai toute ma vie"

Depuis, le réalisateur s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle controverse pour son dernier film en date "Mektoub my love : intermezzo". Le long métrage avait été vivement critiqué pour ses scènes de sexe, notamment une scène de cunnilingus de 15 minutes de long. S'en était suivi une passe d'armes entre le réalisateur et l'actrice principale, Ophélie Bau.

Dans le magazine "Elle" paru ce 6 novembre, Adèle Exarchopoulos revient sur sa relation avec le réalisateur décrié. L'héroïne de "La vie d'Adèle", apparue récemment dans la série "La Flamme", ne lui en veut nullement, bien au contraire. "Même si on ne se voit pas, c'est quelqu'un que j'aimerai toute ma vie. Je pense à lui souvent, j'espère qu'il est heureux. Ma rencontre avec lui a été déterminante sur mon envie de faire du cinéma. Certes, Abdellatif est un être complexe. Mais il me bouleverse parce que je le connais vraiment", a-t-elle affirmé. Pas de rancœur donc, mais l'actrice a tiré les leçons de cette expérience et révèle que maintenant avant d'accepter une scène dénudée, elle réfléchit.

Par Mélanie C.