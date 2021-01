Adèle Exarchopoulos : ses rares confidences sur son rôle de mère

Adèle Exarchopoulos est une actrice incontournable. La jeune femme s'est fait connaître du grand public il y a quelques années maintenant en jouant dans le film "La vie d'Adèle". Et depuis, la jeune femme ne cesse d'enchaîner les différents projets. Il y a quelques semaines, elle était à l'affiche de la nouvelle série de Jonathan Cohen diffusée sur Canal+, "La Flamme" qui a été "le meilleur tournage de toute sa vie", comme elle l'a confié dans Madame Figaro. Un agenda bien rempli qu'elle arrive parfaitement à combiner avec sa vie personnelle. Et pour cause, depuis trois ans maintenant, elle est maman d'un petit garçon, Ismaël, né de son idylle avec le rappeur Doums.

"je n’ai plus peur d’avoir peur"

Interrogée par "Madame Figaro" ce vendredi 29 janvier, Adèle Exarchopoulos a fait de rares confidences sur son rôle de mère. "J’ai beaucoup plus le trac qu’avant" avoue-t-elle. "Peut-être parce que j’ai pris conscience, en devenant maman, qu'être actrice était vraiment mon métier. Avoir un enfant m’a rendue moins insouciante. L’expérience ne m’aide pas à diminuer l’angoisse. Du coup, je travaille beaucoup plus qu’avant".

Avant de poursuivre : "une chose est acquise : je n’ai plus peur d’avoir peur". Elle s'est ensuite confiée sur ses nouveaux projets puisque dans quelques semaines, elle sera à l'affiche du film "Mandibules". "J’attendais vraiment qu’on me projette dans ce genre d’univers. Le rôle d’Agnès, je le dois à un problème d’agenda bondé d’une autre actrice qui était pressentie. J’ai passé le casting. Toutes les phrases étaient écrites en majuscules et en gras, et Quentin Dupieux me disait : 'Vas-y, joue faux !'".

