Adèle Haenel : ce message envoyé à Aïssa Maïga après les César

Les deux actrices font la couverture ce week-end du samedi 13 et dimanche 14 juin. Adèle Haenel et Aïssa Maïga sont toutes les deux engagées dans de nombreuses causes. Lors de la dernière cérémonie des César, la première avait fait entendre sa voix de femme abusée lorsqu'elle était plus jeune au moment du sacre de Roman Polanski pour son film "J'accuse".

Elle avait quitté la salle, et son action avait été vivement soutenue. Mais ce que l'on ne savait pas encore de cette soirée, c'est qu'après être partie, Adèle Haenel a envoyé un message pour le moins étonnant à la comédienne Aïssa Maïga, qui a récemment pointé du doigt le manque de représentation des personnes issues de l'imagination lors de la cérémonie.

"je t'ai entendue"

Elles se confient sur l'après-César dans un entretien accordé à Libération. Aïssa Maïga revient notamment sur le SMS reçu de la part d'Adèle Haenel menacée en France, le lendemain de la cérémonie. "Au lendemain des César, je reçois un SMS d’Adèle, alors qu’on ne se connaît pas, elle m’écrit pour dire 'Je t’ai entendue. Je suis là. Rencontrons-nous'".



L'actrice à l'affiche de La jeune fille en feu raconte pourquoi elle a eu envie de lui envoyer ce SMS : "En raison de la solitude dans cette salle. Et du geste courageux de dire ce qu’elle a dit sur scène. On s’était rencontrées le soir même et je n’avais peut-être pas capté sur le moment, j’étais captivée par notre événement à nous. C’est-à-dire ce qui s’était passé à la suite du fait que l’on est, disons…, allées chercher nos manteaux un peu plus tôt aux vestiaires. Et je me suis dit, n’oublions pas le geste construit, l’intentionnalité politique d’Aïssa là-dedans. J’avais envie de me rapprocher de son courage".

Par J.F.