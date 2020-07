Adèle Haenel : Charlize Theron valide son geste aux César 2020

Le 45e édition des César le 28 février dernier a beaucoup fait parler d’elle notamment grâce à Adèle Haenel. En pleine cérémonie, l’actrice française n’avait pas hésité à quitter la salle lors du sacre de Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur. Adèle Haenel avait alors lâché "La honte ! Vive la pédophilie". Auprès de Paris Match, l’actrice française avait expliqué ce qui avait déclenché son coup de sang : "J'étais énervée, mais je n'aurais pas pété les plombs s'il n'y avait eu ce mec derrière moi qui a crié : 'Bravo Roman!' quand Polanski a gagné. Ça a été l'élément déclencheur. J'ai dit : 'C'est la honte', Céline [Sciamma la réalisatrice ndlr] m'a répondu : 'Viens, on se casse' et je me suis levée". Et si la sortie fracassante d’Adèle Haenel a beaucoup fait réagir, la jeune femme a eu droit à de nombreux soutiens, ont le dernier n’est autre que celui de Charlize Theron.

"Je comprends et je valide"

Interrogée par le Journal du Dimanche, Charlize Theron a validé le geste d’Adèle Haenel : "Je comprends et je valide complètement ce geste". Très engagée pour l’égalité entre les hommes et les femmes, Charlize Theron souhaite pousser les femmes à tenter de changer le monde : "Je les encourage à imposer leur vérité, à se rebeller contre le patriarcat et à ne jamais abandonner. Faire des films est une responsabilité. Il faut mettre de l’argent dans une cause juste, qui en vaut la peine". Charlize Theron est même allée encore plus loin en rendant hommage au film "Portrait d’une jeune fille en feu", dans lequel Adèle Haenel joue : "Ce film m'a profondément ému. Il est de loin l'un de mes préférés de la dernière décennie. J'ai été sidérée par la puissance de l'histoire d'amour, par le ­regard délicat de la cinéaste sur ses ­actrices, par ce niveau de compréhension de la condition féminine, par la beauté de la mise en scène. J'étais captivée ! Ma vocation de productrice s'en est trouvée renforcée, je veux m'inscrire dans la même mouvance. Cela doit devenir la norme".

Par Alexia Felix