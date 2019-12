Adèle Haenel : Christophe Ruggia se défend après les accusations de l'actrice

Le 3 novembre dernier, dans les colonnes de Médiapart, Adèle Haenel révélait avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuel par le réalisateur Christophe Ruggia. Si elle a eu le courage de briser le silence sur cette histoire, elle ne souhaitait pas mêler la justice à cette affaire, comme elle l'a expliqué dans une nouvelle interview accordée à Médiapart le 4 novembre 2019. "Je n'ai jamais pensé à la justice, car il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire", disait-elle. Et de poursuivre : "Je crois en la justice, mais elle doit se remettre en question pour être représentative de la société".

Finalement, Adèle Haenel a décidé de porter cette affaire en justice, comme l'ont annoncé ses avocats le 26 novembre dernier à l'AFP. "Alors qu'elle ne souhaitait pas porter plainte initialement, l'actrice de 30 ans a finalement décidé de s'engager dans cette procédure, 'considérant qu'il est de sa responsabilité de justiciable comme de personnalité publique d'y prendre part", indiquait l'agence dans un tweet. Le jour de cette annonce, la comédienne était entendue "dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Paris pour 'agressions sexuelles'" (via RTL).

L'existence d'une lettre révélée

Dans un long droit de réponse publié par Médiapart le 6 novembre dernier, Christophe Ruggia avait réagi pour la première fois au témoignage d'Adèle Haenel, réfutant toutes ses accusations. Ce mercredi 18 décembre 2019, le Point a dévoilé un extrait de la "contre-enquête" à paraître vendredi dans Marianne. Un article dans lequel le réalisateur se défend face aux accusations de l'actrice.

"Après ce premier film ('Les Diables', réalisé par Christophe Ruggia, ndlr) où Adèle était éblouissante, je lui avais promis d'écrire à nouveau pour elle. J'ai donc rédigé un scénario avec un rôle pour elle et un pour Vincent Rottiers, mais mon producteur ne voulait pas en entendre parler", raconte-t-il. Et de poursuivre : "Elle misait tout sur mon futur film. Le lendemain, je recevais une lettre d'une violence inouïe où elle racontait qu'elle stoppait le cinéma parce que je l'avais trahie et manipulée".

Par Non Stop People TV