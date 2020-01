Adèle Haenel : Christophe Ruggia va être présenté à un juge

L'année 2020 commence très mal pour Christophe Ruggia. En novembre dernier, l'actrice française Adèle Haenel brisait le silence et accusait le réalisateur Christophe Ruggia de harcèlement sexuel et d'attouchements dans les colonnes de Médiapart. Peu après, la jeune femme décidait de porter plainte. Selon l'actrice, les faits auraient eu lieu pendant et après le tournage du film "Les Diables" au début des années 2000. Deux mois après la plainte, Christophe Ruggia a été placé en garde à vue ce mardi 14 janvier après avoir été interpellé dans la matinée puis interrogé par les enquêteurs de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP). Mercredi 15 janvier, le parquet de Paris avait annoncé que la détention du réalisateur avait été prolongée à l'issue des premières 24 heures.

Confrontation avec Adèle Haenel

Peu après l'annonce officielle, l'actrice Adèle Haenel a pu confronter son agresseur ce mercredi 15 janvier. Malheureusement pour lui, Christophe Ruggia va à présent être présenté à un juge d'instruction ce jeudi 16 janvier en vue d'une éventuelle mise en examen. Le réalisateur est accusé d'agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité et harcèlement sexuel. En décembre dernier, Christophe Ruggia s'était défendu dans un droit de réponse publié par Médiapart : "Après ce premier film ('Les Diables', réalisé par Christophe Ruggia, ndlr) où Adèle était éblouissante, je lui avais promis d'écrire à nouveau pour elle. J'ai donc rédigé un scénario avec un rôle pour elle et un pour Vincent Rottiers, mais mon producteur ne voulait pas en entendre parler. Elle misait tout sur mon futur film. Le lendemain, je recevais une lettre d'une violence inouïe où elle racontait qu'elle stoppait le cinéma parce que je l'avais trahie et manipulée".

Par Alexia Felix