Adèle Haenel : la garde à vue de Christophe Ruggia prolongée

Son témoignage avait provoqué un séisme dans l’univers du cinéma français et levé un tabou lourd autour de la pédocriminalité. En novembre dernier, Adèle Haenel sortait du silence et accusait le réalisateur Christophe Ruggia de harcèlement sexuel et d’attouchements dans les colonnes de Mediapart. Il lui avait offert son premier grand rôle au cinéma dans son long-métrage "Les Diables", au début des années 2000. La vedette du "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma avait choisi de ne pas porter plainte contre Christophe Ruggia. Dans une seconde interview accordée à Mediapart, elle avait dénoncé une "violence systémique" provenant du système judiciaire. À la fin du mois de novembre, pourtant, Adèle Haenel revenait sur sa décision et portait plainte contre son bourreau présumé. Une enquête avait déjà été ouverte par le parquet de Paris.

Sa détention peut durer jusqu’à 48 heures

Ce mardi 14 janvier, soit près de deux mois après cette plainte, Christophe Ruggia a donc été placé en garde à vue. Il avait été interpellé dans la matinée puis interrogé à Nanterre par les enquêteurs de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), comme le précisent nos confrères d’Ouest-France. S’il avait adressé un long mea culpa à Adèle Haenel, le réalisateur de 55 ans a toujours contesté les allégations de la comédienne de 31 ans. Sa garde à vue n’est pas terminée. En effet, ce mercredi 15 janvier, le parquet de Paris a confirmé que la détention de Christophe Ruggia a été prolongée à l’issue des premières 24 heures. Cette garde à vue peut durer jusqu’à 48 heures.

Par Laura C-M