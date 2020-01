Adèle Haenel : le réalisateur Christophe Ruggia placé en garde à vue

C'est dans les colonnes de Médiapart en novembre dernier que l'actrice française Adèle Haenel révélait avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuel de la part du réalisateur Christophe Ruggia alors qu'elle n'avait que 13 ans. Peu après ses confidences, la jeune femme a pris la décision de porter cette affaire en justice. Face à la nouvelle, Christophe Ruggia a répliqué via un article dans le Point en décembre dernier pour démentir les accusations : "Après ce premier film ('Les Diables', réalisé par Christophe Ruggia, ndlr) où Adèle était éblouissante, je lui avais promis d'écrire à nouveau pour elle. J'ai donc rédigé un scénario avec un rôle pour elle et un pour Vincent Rottiers, mais mon producteur ne voulait pas en entendre parler. Elle misait tout sur mon futur film. Le lendemain, je recevais une lettre d'une violence inouïe où elle racontait qu'elle stoppait le cinéma parce que je l'avais trahie et manipulée".

Christophe Ruggia bientôt face à la justice ?

Et ce mardi 14 janvier, l'affaire a pris une toute nouvelle tournure puisque selon les informations de nos confrères de LCI, Christophe Ruggia a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 6 novembre dernier des chefs d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et harcèlement sexuel. Les faits se seraient produits pendant et après le tournage du film "Les Diables" entre 2001 et 2004. A l'époque, le réalisateur aurait exercé sur la jeune actrice une emprise sur elle, puis aurait eu un comportement déplacé avec "des attouchements" répétés et des "baisers forcés dans le cou" lors de plusieurs festivals internationaux et à son domicile.

Par Alexia Felix