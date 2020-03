Adèle Haenel : Menacée en France, Hollywood lui ouvre les bras

Après sa fracassante sortie de la Salle Pleyel lors de la 45e cérémonie des César il y a près d'une semaine, Adele Haenel continue de faire les gros titres. Et si l'actrice de 31 ans a d'abord reçu le soutien de dizaines de personnalités françaises, elle a ensuite dû faire face aux violentes menaces d'un directeur de casting.

Il y a quelques heures Olivier Carbone s'est en effet lâché sur Facebook et a prédit la fin de carrière de la comédienne : "Vu mes retours, Haenel va avoir une bonne surprise très prochainement avec une bonne omerta, carrière morte bien méritée qui lui pend au nez !" a-il lâché avant d'ajouter : "Tu es minuscule par rapport au talent de Roman. Tu es qui pour avoir un melon et te la raconter comme ça face à un monstre vivant ! Tu fous la gerbe".

Adele Haenel prend sa revanche : Hollywood prête à l'accueillir

Au lendemain de ses scandaleuses déclarations, Adele Haenel vient, sans le vouloir, de lui prouver que sa carrière est loin d'être morte. Et pour cause : l'actrice de 31 ans viendrait, selon le site Deadline, de signer avec CAA (Creative Artists Agency), soit la plus grosse agence d'artistes à Hollywood. Un contrat rendu possible notamment grâce au succès, à l'échelle internationale, du film "Portait de la jeune fille en jeu", réalisé par Céline Sciamma, dans lequel elle joue.



La fameuse agence dont les locaux sont situés à Los Angeles, Londres, New York et Chicago représente les intérêts d'acteurs, de musiciens, d'écrivains auprès de sociétés de production artistique depuis 1975. Parmi les clients célèbres de l'agence : Beyoncé, Justin Bieber, Cameron Diaz, Britney Spears, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Selena Gomez, Zac Efron, Brad Pitt ou encore Reese Witherspoon.

Par E.S.