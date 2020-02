Adèle Haenel : Pourquoi la France a "raté le coche" avec MeToo selon elle

Adèle Haenel est au cœur de l’actualité depuis plusieurs semaines maintenant. L’actrice a accordé au mois de novembre une interview à Mediapart dans laquelle elle s'exprimait au sujet des nombreuses agressions sexuelles qu’elle a subies par le producteur et réalisateur Christophe Ruggia de ses 12 à 15 ans. Depuis ce jour, la jeune femme a reçu une vague de soutien, lui donnant le courage d’aller porter plainte. Elle est alors devenue une figure emblématique du combat contre les agressions sexuelles et du mouvement #MeToo, qui a déjà deux ans. Et aujourd’hui, preuve de la puissance du combat, c’est le New York Times qui lui accorde un papier. La jeune femme se confie sans filtre sur son histoire et sur ce mouvement encore trop peu pris au sérieux.

"Il y a un paradoxe avec le mouvement #Metoo en France"

Durant cette interview, Adèle Haenel qui a récemment réagi à la nomination aux César de Roman Polanski, explique entre autres qu’elle a mis un peu de temps avant de partager son histoire. "Je ne me sentais pas prête à raconter mon histoire quand le mouvement #MeToo a émergé. Cela m’a pris beaucoup de temps pour me considérer enfin comme une victime". Elle regrette cependant le manque de considération de la part des hauts placés. "Il y a un paradoxe avec le mouvement #Metoo en France. C’est l’un des pays où il est le plus suivi par les médias, mais d’un point de vue politique et culturel, la France a complètement raté le coche". Elle espère que les mentalités vont évoluer à ce sujet et que la frontière entre comportement et abus sexuel sera bien disctincte. "L'abus sexuel est un abus, pas un comportement libertin" conclut-elle à ce sujet.

Par J.F.