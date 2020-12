Adèle Haenel pousse un violent coup de gueule contre Gérald Darmanin

Adèle Haenel ne décolère pas. La nomination de Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur, en juillet dernier, a suscité de vives polémiques. L'actrice, qui a été victime d'agressions sexuelles dans sa jeunesse, est une féministe qui se bat contre la violence faite aux femmes. Lors de la précédente cérémonie des César, elle a même fait une sortie fracassante après que Roman Polanski ait reçu sa troisième récompense, qui avait fait grand bruit. À présent, c'est Gérald Darmanin qui attise sa colère. Invitée sur le plateau "d'A l'air libre", sur le site de Mediapart, l'actrice a poussé un violent coup de gueule contre le ministre de l'Intérieur. Pour elle, c'est inadmissible qu'il soit au pouvoir et même Emmanuel Macron n'est pas épargné par sa colère.

"un message catastrophique"

"Je trouve extrêmement problématique que Gérald Darmanin soit ministre de l'Intérieur, dans la mesure où cette personne a été accusée de viol et a reconnu avoir utilisé son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles", a-t-elle démarré. À la fois très en colère et émue, Adèle Haenel a poursuivi : "Que cette personne soit responsable de la police, je trouve ça vraiment problématique et j'espère que le président de la République va faire que ça change. Ce n'est pas possible que cette personne s'exprime au nom de la loi." Pour elle, c'est "un message catastrophique." Elle ne comprend pas le choix du président de la République qui avait pour cause de défendre les femmes violentées. Elle a expliqué sur le plateau "d'A l'air libre" : "Qu'est-ce qu'il envoie comme message quand il nomme cette personne? [...] Qu'est-ce que c'est comme insulte pour toutes les femmes qui sont victimes de violences et dont ça détruit la vie? [Gérald Darmanin] ne devrait même pas occuper ce poste." Adèle Haenel est très remontée et n'a pas l'intention de se taire.

Par Solène Sab