Adèle Haenel : ses mots puissants après sa sortie fracassante des César

L'édition 2020 des César s'est déroulée sur fond de polémique et ce que craignait Adèle Hanel est arrivé : Roman Polanski a reçu trois récompenses dont celle du meilleur réalisateur pour son film "J'Accuse". A l'annonce du nom du vainqueur, Adèle Haenel se lève et quitte la salle en plein direct. On peut alors lire sur ses lèvres : "La honte ! C'est la honte !" La jeune femme est suivie par Céline Sciamma, la réalisatrice du film "Portrait de la jeune fille en feu", également nommée dans cette catégorie, et d'autres actrices. La salle se vide petit à petit et Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, ne reviendra pas sur scène. Une vidéo diffusée sur le compte Twitter de Paris Match, montre Adèle Haenel descendant les escaliers juste après son départ de la salle Pleyel. Visiblement écœurée, elle ne peut contenir ses mots. "Vive la pédophilie, bravo la pédophilie ! Bravo !" dit-elle en se dirigeant vers la sortie.

Adèle Haenel, première à dénoncer le harcèlement dans le milieu du cinéma français

Si l'actrice est sortie de la salle furieuse, c'est parce que Roman Polanski est accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles et de viols. Adèle Haenel avait déclaré quelques jours plus tôt au New York Times : "Distinguer Roman Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Ça veut dire, 'Ce n'est pas si grave de violer des femmes'" Elle a été la première à dénoncer ouvertement le harcèlement dans le milieu du cinéma français. En novembre dernier, Adèle Haenel a révélé à Mediapart avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuel de la part du réalisateur Christophe Ruggia alors qu'elle était mineure. Les tensions palpables ont débuté avant la cérémonie, des féministes ont tenté de bloquer l'accès à la salle Pleyel pour protester contre l'Académie des César qui a nommé le film "J'Accuse" à 12 reprises.

« Vive la pédophilie, Bravo la pédophilie »... Adèle Haenel a laissé éclater sa colère en quittant la cérémonie des César ce soir salle Pleyel, furieuse de la remise de deux César à Roman Polanski pour son film « J’accuse ». Images: @SmithReporter

Par Valentine V.