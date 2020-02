Adèle Haenel : Son contrat avec une agence d'Hollywood

Ces derniers mois n’ont pas été faciles pour l’actrice Adèle Haenel. En novembre dernier, la jeune femme a accusé le réalisateur Christophe Ruggia d’attouchements et de harcèlement sexuel pendant et après le tournage du film "Les Diables" entre 2001 et 2004 : "Je m'asseyais toujours sur le canapé et lui en face dans le fauteuil, puis il venait sur le canapé, me collait, m'embrassait dans le cou, sentait mes cheveux, me caressait la cuisse en descendant vers mon sexe, commençait à passer sa main sous mon T-shirt vers la poitrine. Il était excité, je le repoussais mais ça ne suffisait pas, il fallait toujours que je change de place. il cherchait à avoir des relations sexuelles avec moi (…) Je me suis sentie si sale à l’époque, j’avais tellement honte, je ne pouvais en parler à personne, je pensais que c’était de ma faute", a confié Adèle Haenel dans un article sur Mediapart.

Une agence reconnue aux Etats-Unis

Si depuis cette révélation Christophe Ruggia a été mis en examen pour agression sexuelle, Adèle Haenel de son côté poursuit sa carrière au cinéma. L’actrice s’est d’ailleurs fait remarquer dans le long-métrage de Céline Sciamma, "Portrait de la jeune fille en feu", dans lequel elle tient l’un des rôles principaux. Face à sa performance, l’agence américaine CAA (Creative Artists Agency), l’une des plus importantes aux Etats-Unis, aurait proposé un contrat à Adèle Haenel selon le site américain Deadline. L’agence compte parmi ses clients Beyoncé, Scarlett Johansson ou encore George Clooney. En plus de cette bonne nouvelle, Adèle Haenel a été nommée dans la catégorie "meilleure actrice" pour les César 2020.

Par Alexia Felix