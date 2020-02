Adèle Haenel : Swann Arlaud lui apporte son soutien et tacle Polanski (exclu vidéo)

La 45e cérémonie des César restera dans les mémoires. La victoire de Roman Polanski comme meilleur réalisateur pour "J’Accuse" et le départ avec fracas d’Adèle Haenel de la salle Pleyel (là où se tenait la cérémonie) ont fortement perturbé la fin de la soirée. Deux évènements qui ont – en partie – éclipsés le reste du palmarès. Parmi les lauréats de cette 45e cérémonie des César, Swann Arlaud. Déjà récompensé en 2018 d’un César du meilleur acteur pour son rôle dans "Petit Paysan", le comédien a reçu vendredi 28 février le César du meilleur acteur dans un second rôle pour "Grâce à Dieu".

"La parole se libère, mais le combat n’est pas terminé"

Interrogé sur son prix, l’acteur s’est montré tout aussi ravi que lucide. "Florence Foresti dit ça à un moment : 'ce n’est pas ‘Popol’ [Roman Polanski ndlr] qui va salir tout le cinéma français'. Nous on vient là pour un film, pour un travail que l’on a fait, pour un film quasi militant. On ne va pas gâcher notre plaisir pour ce film, à porter ce film et à avoir pris une récompense pour ce film", déclare-t-il au micro de Non Stop People. Quant à la victoire de Roman Polanski, il ajoute : "Je suis un peu surpris. Je ne pensais pas qu’il [Roman Polanski ndlr] aurait ce César-là" déclare le comédien qui révèle "s’être posé la question" de venir aux César.

Invité à réagir à la sortie fracassante d’Adèle Haenel qui a crié sa "honte" après le César de Roman Polanski, Swann Arlaud lui apporte tout son soutien. "Je comprends absolument, je suis d’accord avec cela. Ce serait absurde de ne pas être d’accord avec ça. J’ai essayé de faire un discours qui allait dans ce sens-là", indique-t-il. "La parole se libère, mais le combat n’est pas terminé", conclut-il avec véhémence.

Par Ambre L