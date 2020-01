Adèle Haenel vs Christophe Ruggia : ses avocats demandent la levée de son contrôle judiciaire

C'est une affaire qui fait la Une des médias depuis que l'actrice Adèle Haenel a livré un témoignage choc à Médiapart en novembre dernier. Elle y avait raconté "l'emprise" du réalisateur Christophe Ruggia sur sa personne lors du tournage du film "Les Diables" en 2002. Elle y dénonçait alors "un harcèlement sexuel permanent", "des attouchements répétés" et "des baisers forcés dans le cou" alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans. Si dans un premier temps, l'actrice n'avait pas l'intention de porter plainte, elle a finalement changé d'avis. À la suite de sa plainte, une enquête pour "agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime" avait été ouverte par le parquet de Paris.

Le 16 janvier dernier, Christophe Ruggia a été mis en examen pour agression sexuelle sur l'actrice Adèle Haenel, comme l'a annoncé BFMTV. L'homme de 55 ans a été placé sous contrôle judiciaire et a interdiction de rentrer en contact avec la comédienne. Pour rappel, il avait été interpellé deux jours avant puis entendu à Nanterre par les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP).

Une lettre adressée au procureur

L'affaire connaît un nouveau rebondissement en ce début de semaine. En effet, dans une lettre relayée par France Info, les trois avocats de Christophe Ruggia s'adressent au procureur de la République Rémy Heitz. "Sans doute pour avoir été violemment et publiquement mis en cause par madame Adèle Haenel qui a dénoncé le supposé 'laxisme' de l'autorité judiciaire, votre parquet - ainsi pris en otage - a agi de manière gravement attentatoire à l'encontre de monsieur Ruggia".

Dans la suite du courrier, les trois ténors du barreau dénoncent les circonstances dans lesquelles l'interpellation du réalisateur a eu lieu. "À son domicile, à 6h10 du matin, alors que rien ne pouvait conduire votre parquet à penser qu'il ne se rendrait pas à une convocation de police ou bien qu'il s'opposerait à une perquisition" suivi "d'une garde à vue de quarante-huit heures et d'une confrontation en pleine nuit". Et de pointer du doigt une "interpellation et une garde à vue injustifiées". Ils ont d'ailleurs fait savoir qu'ils faisaient appel du placement sous contrôle judiciaire de leur client. "Le parquet n'aurait pas respecté le secret de l'enquête et de l'instruction", ont précisé nos confrères de Voici.

Par Non Stop People TV