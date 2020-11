Affaire Michel frappé par des policiers, Michèle Laroque lynchée sur Twitter

Michèle Laroque est très active sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Twitter. Chaque jour, Michèle Laroque partage une citation avec ses abonnés. Mais ce samedi 28 novembre 2020, la comédienne de 60 ans, membre emblématique des Enfoirés, a posté un tweet qui a fortement déplu à de nombreux internautes. Michèle Laroque a partagé une citation de Lucien Guitry : "On dit qu’on ne frappe pas un homme à terre. Mais alors quand ?". Les internautes n’ont pas manqué de faire savoir à Michèle Laroque que le timing était mal choisi pour poster cette citation. Et pour cause, l’actualité de la semaine a été marquée par les violences policières dont a été victime Michel, un producteur de musique de 41 ans. Ce dernier s’est fait agresser par plusieurs policiers alors qu’il rentrait dans son studio d’enregistrement dans le 17ème arrondissement de Paris.

"Plutôt maladroit là"

Les violences policières dont Michel a été victime ont été filmées par les caméras de vidéo-surveillance de son studio ainsi que par des passants, effarés par la scène. De nombreuses personnalités ont apporté leur soutien à Michel, via les réseaux sociaux. Antoine Griezmann, Benjamin Mendy, Kylian Mbappé, Aya Nakamura… Tous ont condamné les violences policières et insultes à caractère raciste proférées envers Michel. Michèle Laroque, elle, n’a pas manqué de s’attirer les foudres des internautes avec sa citation de Lucien Guitry. "Toc toc toc ? Y a quelqu’un ? C’est bien de balancer des phrases au hasard chaque matin, mais faut aussi y réfléchir avant. On le supprime quand ce tweet ?", "Un peu limite cette petite pensée", "Plutôt maladroit là", "Je n’arrive pas à trouver le second degré", peut-on lire dans les nombreux commentaires. La compagne de François Baroin a répondu quelques heures plus tard à ses abonnés : "Question posée à l’humain tristement violent et lâche... et qui répond à la citation d’hier d’André Roussin : ‘Il ne faut jamais frapper un homme à terre, il risque de se relever’." Mais son explication n’a pas vraiment convaincu ses abonnés.

On dit qu’on ne frappe pas un homme à terre. Mais alors quand ?

On dit qu'on ne frappe pas un homme à terre. Mais alors quand ?

Lucien Guitry

