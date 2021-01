Affaire Olivier Duhamel : Julien Kouchner relance le débat sur la mort de sa tante Marie-France Pisier

Au lendemain de la sortie du livre "La familia grande" écrit par Camille Kouchner, voilà que les circonstances de la mort de sa tante, Marie-France Pisier, sont remises en cause. Dans son ouvrage, l'avocate de 45 ans accuse son beau-père, Olivier Duhamel, de viols et d’agressions sexuelles sur son frère jumeau. Si cette révélation a secoué le monde de la politique et libéré la parole des victimes, elle a aussi ravivé des tensions au sein de la famille Kouchner/Pisier.



Si l'ancien ministre Bernard Kouchner a salué le courage de sa fille, il apparaît qu'Evelyne Pisier, la mère de Camille et de son jumeau avait été mise au courant des agissements de son second mari Olivier Duhamel et avait préféré le défendre en étouffant l'affaire. Sa soeur, Marie-France Pisier qui en 2008, avait elle aussi eu vent de cette sordide affaire d'inceste avait à l'inverse, tout tenté pour dénoncer son beau-frère. Furieuse face à l'inaction de sa soeur, l'actrice qui est morte en 2011 avait fini par couper les ponts avec elle plusieurs années avant son décès.

La mort de Marie-France Pisier remise en cause

Dix ans après la mort de Marie-France Pisier, son neveu fait d'étonnantes révélations. "Dès le premier jour, Marie-France a réagi sans ambiguïté" explique Julien Kouchner, frère aîné de Camille Kouchner. Dans les colonnes du Parisien, il assure que la comédienne avait voulu "ériger une armée" de personnes contre Olivier Duhamel, et avait passé les dernières années de sa vie à tenter de "créer un vide autour d’Evelyne et Olivier". Une tentative de dénonciation qui aurait causé sa perte ? En avril 2011, Marie-France Pisier a été retrouvée inanimée dans sa maison de Saint-Cyr-sur-mer à l'âge de 66 ans. Son décès avait été qualifié "d'accidentel" avant d'être requalifié en "suicide".

Une thèse douteuse selon les proches de la comédienne française : "Toute cette histoire l’a tuée, lache Julien Kouchner dans les colonnes du Parisien. Je n’ai jamais cru que ma tante se soit suicidée, mais je ne sais pas comment elle est morte" explique-t-il.

