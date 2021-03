Affaire Richard Berry : Jeane Manson revient sur leur douloureuse rupture

C'est une affaire qui n'en finit pas de faire parler. Il y a plusieurs semaines, Richard Berry a été visé par une plainte déposée par sa fille Coline Berry qui l'accuse d'inceste. Cette dernière aurait été soumise à des "jeux sexuels" alors qu'elle était enfant. Invitée sur le plateau d'Europe 1 le 3 mars dernier, elle avait déclaré qu'elle serait prête à pardonner son père. "C'est toujours mon père et je l'aime. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses monstrueuses à un moment qu'on est un monstre. La main, je lui ai tendue des dizaines de fois et des dizaines de fois dans le privé. J'espère par le biais du tiers, de l’enquête, d'une autorité, arriver à un moment donné à une paix (...) Je lui ai toujours dit que j'étais prête à lui pardonner", disait-elle.

"je le découvris dans notre appartement avec une jeune fille près de lui"

Mais ce mercredi 10 mars, c'est son ancienne compagne Jeane Manson qui fait parler. Et pour cause, elle est également visée par cette plainte. Dans une autobiographie sortie en 2011 et baptisée "Une Américaine à Paris", elle s'était confiée sur sa rupture avec Richard Berry et un détail l'a particulièrement marqué : "Je me sentais enfermée et enchaînée, comme une mouche dans une toile d’araignée soigneusement tissée. Ses mots blessants me rendaient agressive, moi qui ne l’avais jamais été auparavant. Les assiettes et les plats volaient". Et de poursuivre : "Alors que je rentrais du théâtre Hébertot un peu plus tôt que prévu, je le découvris dans notre appartement avec une jeune fille près de lui. Il lui montrait un de ses derniers films. Cette scène me rappela notre première soirée quand il m’avait invitée au cinéma. C’était sans doute sa technique pour charmer les femmes. En me voyant arriver, folle de rage, la jeune fille se mit à trembler." Le couple divorcera quelques mois plus tard.

Par J.F.