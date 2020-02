Affaire Roman Polanski : Brigitte Bardot lui apporte son soutien et choc les internautes

Il sera le grand absent de la prochaine cérémonie des César. Nommé douze fois pour son film "J'accuse", Roman Polanski a annoncé qu'il ne répondrait pas présent après les nombreuses accusations d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. "Depuis plusieurs jours, on me pose cette question : viendrai-je ou ne viendrai-je pas à la cérémonie des César ? La question que je pose est plutôt la suivante : comment le pourrais-je ?", a déclaré le réalisateur à l'AFP.

Si plusieurs associations féministes n'acceptent plus que le cinéaste franco-polonais reçoive des honneurs, ce dernier peut compter sur le soutien de certaines célébrités. Parmi elles, Brigitte Bardot. Ce jeudi 27 février, l'ancienne icône du cinéma français s'est emparée de Twitter pour exprimer son mécontentement face au boycott de Roman Polanski.

"Heureusement que Polanski existe et sauve le cinéma de sa médiocrité ! On le juge sur son talent non sur sa vie privée ! Je regrette ne jamais avoir tourné avec lui ! Vive Roman !"

"Il faut parfois s'abstenir"

Un message qui a indigné les internautes. En commentaire de son tweet, on peut lire : "Allez dire ça aux enfants qu'il a détruit leur vie…", "Honteux ! Comment pouvez-vous glorifier un criminel qui a drogué, violé, sodomisé un enfant ! Accusé de violences sexuelles par 11 femmes !!!! ' Le boulanger est pédo-criminel 'Je juge sur son pain pas sur sa vie privée'". Un autre écrit : " Brigitte je t’aime, mais alors là non. On parle de plusieurs viols sur mineurs. Il n’a pas volé un vélo. Ça en revient à dire vive Cantat alors qu’il a battu une femme à mort. Ou d’aimer Hitler parce qu’il peignait alors qu’il a tué des millions de personnes", mais aussi : "Il faut parfois s'abstenir de défendre l'art quand il émane de telle personne. Vous êtes meilleure quand vous défendez la cause animale" et "Mme Bardot, vous êtes excellente pour défendre la cause animale et vous en remercie. Par contre, s'investir pour un tel homme, je ne vous suis pas".

Par C.F.