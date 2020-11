Agnès Jaoui témoigne des abus subis durant son enfance dans un discours poignant

Le discours d'Agnès Jaoui a marqué les esprits ce mercredi 26 novembre. Lors des Assises du Collectif 50/50, qui lutte pour la parité, la diversité, et se bat contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le cinéma, l'actrice et réalisatrice a pris la parole durant sept minutes. Durant son intervention, Agnès Jaoui a retracé son propre parcours marqué par de rudes épreuves, de sa jeunesse à sa carrière dans le cinéma. "Vers 5 ans, je me suis fait abuser par un inconnu dans la cage d'escaliers de mon immeuble", a-t-elle témoigné en ajoutant : "Juste après, tandis que ma mère appelait la police, il y avait à la télévision un film pour enfant avec une petite fille blonde qui disait de jolies choses, et de sa bouche sortaient des diamants... Et une petite fille brune qui disait des gros mots et de sa bouche sortaient des crapauds".

Un discours bouleversant

"A 11 ans, je me suis fait abuser par mon oncle... A 12 ans, j'ai commencé un régime que je n'ai toujours pas terminé pour tenter d'éradiquer ces rondeurs et cette graisse qui semblaient poser tant de problèmes de désir et de dégoût", a-t-elle poursuivi. Dans son discours bouleversant et féministe, Agnès Jaoui a dénoncé le manque de représentation des femmes dans le cinéma et les médias, ainsi que les diktats de la beauté. "Vers 35 ans, j'ai cherché une actrice jeune, en surpoids, pour un film, et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de candidates. Comme si elles s'étaient autocensurées, interdites d'elles-mêmes de pousser la porte d'un cours de théâtre", a assuré la réalisatrice au sujet de son film "Comme une image" où Marilou Berry incarne le rôle principal.

Par Marie Merlet