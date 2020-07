Aïssa Maïga : son discours aux César 2020 n’a jamais été validé

La dernière cérémonie des César a été plus qu’explosive. La victoire de Roman Polanski comme meilleur réalisateur pour son film "J’Accuse" a déclenché l’ire d’une partie du public (et des Français), Adèle Haenel en tête. Et avant que la cérémonie ne se termine précipitamment (Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, ne revenant jamais sur scène), la soirée avait déjà connu un moment de gêne lors du discours d’Aïssa Maïga. En effet, l’actrice de 45 ans a prononcé un discours extrêmement fort sur le manque de diversité au sein du cinéma français. Mais son intervention n’a pas fait l’unanimité, loin de là. "À chaque fois que je me retrouve comme ça, dans une grande réunion du métier, je ne peux pas m’empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle", débutait la comédienne face à un public un peu désarçonné. Aïssa Maïga s’était ensuite adressée à Vincent Cassel.

Un discours que beaucoup n’ont pas apprécié

"C’était toi le renoi du cinéma français avant la diversité ! Je te mets dans le quota, ça te va ou pas", lui lançait-elle. Une remarque qui avait gêné et interloqué le comédien. Son discours avait été largement repris sur les réseaux sociaux et les médias, divisant autant le public que les commentateurs. Dans son édition du 5 mars 2020, Paris Match révélait que l’héroïne de "Il a déjà tes yeux" n’avait jamais fait valider son discours. Aïssa Maïga n’aurait pas fait valider son intervention. Quand elle entre sur scène, Florence Foresti ne sait pas encore que la comédienne a décidé de consacrer un long moment de son discours au manque de diversité dans le cinéma français", explique Paris Match. Actrice engagée, la comédienne est notamment la co-auteure d’un ouvrage baptisé "Noire n’est pas mon métier" pour dénoncer les clichés véhiculés autour des actrices noires au sein du cinéma français.

Aïssa Maïga est à retrouver ce dimanche 26 juillet sur TF1 dans "Bienvenue à Marly-Gomont".

Par Non Stop People TV