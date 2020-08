Alain Chabat : sa fille Louise pousse un violent coup de gueule sur Instagram

C'est une galère que de nombreuses femmes connaissent à l'approche de l'été, trouver un maillot de bain à sa taille et qui soit joli. En effet, certaines marquent s'arrêtent à des tailles 40 ou 42 et si l'on veut trouver une pièce correcte, il faut souvent rajouter la main au portefeuille. Cette situation agace Louise Chabat, la fille d'Alain. Dans un post Instagram, la jeune femme a décidé de pointer du doigt les diktats de la minceur mais également l'industrie de la mode qui ne fait rien pour arranger les choses.

La comédienne de 32 ans a posté un message dans laquelle elle fait part de son expérience afin de trouver un maillot de bain à sa taille et qui lui plaît : "J’ai deux maillots cette année qui font du L. Comment ça se passe pour les femmes, enfin le reste des Françaises qui font du 42, du 44, du 46 ? C’est quoi le game des marques de maillots de bain ? Des marques en général, mais du coup là, je me suis fait la réflexion parce que moi, je porte du L donc le reste du monde porte quoi ? C’est quand même un truc de ouf, soit tu fais du 36, 38, 40, soit tu vas te faire enc**** en enfer", regrette-t-elle.

"on rêve"

Mais ses critiques acerbes ne s'arrêtent pas là. La fille d'Alain Chabat qui pourrait quitter Burger Quiz poursuit ensuite : "J’ai aussi cru comprendre que les rayons 'plus-size' avaient disparu des grandes enseignes donc impossible d’essayer en magasin quand on fait du 42 ou plus. NON MAIS ALLOOOOOO. Certains me disent qu’elles n’achètent même plus de maillot tellement c’est cher (30% de + en moyenne que n’importe quelle autre fringue en taille 34-40). ON RÊVE. D’autres me disent qu’il n’y a que des marques "mémères' qui taillent grand. Bref, l’enfer."

Avant de conclure : "Je ne comprends pas pourquoi les marques ne capitalisent pas sur la majorité des femmes qui font du 42 et plus. Il y a de la maille à se faire les gars, allô ! IL Y A DE LA DEMANDE ON SE RÉVEILLE ! Ils me rendent ouf. Je ne comprends pas ! Expliquez-moi la logique s’il vous plaît. Je croyais que l’argent guidait le business, mais là, ils en perdent en discriminant la majorité ! Why ?" Un message que de nombreux internautes ont salué : "AMEN meuf ! J’achète presque plus rien ni en vrai, ni en France, c’est quand même dommage" a souligné l'actrice Charlotte Gaccio.

Par J.F.