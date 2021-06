Alain Delon : ce jour où Véronique de Villèle a dû lui trouver des caleçons en urgence (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle échange avec une personnalité. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 s'est entretenue avec une pléiade de personnalités issues du monde de la musique, du cinéma et même de la télévision. Ainsi, elle a pu recueillir, entre autres, les confidences de Gil Alma, Clara Morgane, Christophe Alévêque ou plus récemment celles de Patrick Montel.

Ce mercredi 16 juin 2021, Véronique de Villèle est l'invitée d'Evelyne Thomas. Avec Davida Delor, elle était présentatrice de l'émission "Gym Tonic" sur Antenne 2. Depuis, elle est très active dans plusieurs associations. À noter qu'elle est aussi présidente du Comité de soutien candidature des Jeux de boules pour les Jeux Olympiques de 2024.

"Je n'avais pas la taille !"

Dans un extrait inédit, Véronique de Villèle revient sur le temps qu'elle a passé aux côtés de Mireille Darc et Alain Delon, de 1966 à 1981. "Je ne les quittais pas (...) On s'entendait très bien. Ils ne me considéraient pas comme une assistante, mais comme une petite soeur. Et ça, ça a toujours été important pour moi et Mireille Darc", commence-t-elle.

Elle revient ensuite sur ce jour où elle a dû, en urgence, trouver des caleçons pour Alain Delon. "Un jour, Alain Delon part au Japon. Dans la journée, j'étais censée lui faire des courses avec Mireille Darc (...) Il arrive à l'appartement, il est six heures du soir (...) Il dit à Mireille Darc : 'Vous avez oubliez mes caleçons' (...) Immédiatement, je dis : 'Ok je m'en occupe' (...) Je suis partie et avenue des Champs-Elysées, à l'époque, il y avait un énorme magasin. Je suis arrivée et le mec fermait son rideau (...) Il m'a fait passer sous le demi-rideau. Je lui dis : 'Excusez-moi, c'est vital il me faut absolument six caleçons blancs classiques'. Le type me regarde et me dit : 'Pas de problème, mais quelle taille ?' Je n'avais pas la taille ! Il n'y avait pas de portable. Le type me regarde et me dit : 'Il ressemble à Michel Simon ou à Alain Delon ?' Je lui réponds : "Basons nous sur Alain Delon'. Depuis ce jour, Alain Delon m'appelait tout le temps 'Véro trouve tout' (...) Il m'a fait faire une petite médaille (...) avec 'Véro trouve tout'".

