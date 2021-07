Alain Delon : Deux ans après son AVC, il donne des nouvelles rassurantes

Alain Delon va bien et il veut que ça se sache. Après avoir survécu à un AVC en 2019, l'acteur français a accordé sa première interview télévisée depuis deux ans à TV5 Monde. L'occasion pour lui de se montrer rassurant sur son état de santé : "Je vais bien. J'ai fait deux AVC. Pour le moment, à part marcher avec une canne, je vais très bien" assure le père d'Anthony Delon. Mais la légende vivante du cinéma français a également profité de cet entretien pour se prononcer en faveur de l'euthanasie : "Je suis pour, et depuis des années. J'ai beaucoup vécu en Suisse, qui ont été les premiers bénéficiaires de ça. Je trouve que c'est la chose la plus logique qui soit, et la plus naturelle. À partir d'un certain âge, on a le droit de choisir de foutre le camp, tranquillement, sans passer par les hôpitaux".

"Faire un dernier film"

Avant d'imaginer sa propre fin, Alain Delon a encore un dernier rêve en tête, celui de tourner un dernier film : "Je serai en activité avant de mourir, parce que j'ai l'intention de faire un dernier film - et pas n'importe quel film. Et après je pourrai partir. Je n'aurai plus rien d'autre à faire" prévient-il, "Il devra être exceptionnel, et mis en scène par un metteur en scène exceptionnel". Dans une récente interview à Paris Match, il avait déjà évoqué son envie de tourner avec Lisa Azuelos, à qui l'on doit notamment "LOL" ou "Comme t'y es belle". Le dernier film d'Alain Delon remonte à 2018. Il avait alors accepté de tourner dans le tout premier film de Michel Denisot, "Toute ressemblance". Avant cela, il n'avait plus tourné depuis dix ans et la sortie d'Astérix aux Jeux Olympiques.

Par Benjamin S.