Alain Delon : deux ans après son AVC, l'acteur s'apprête à faire son grand retour à la télé

En juin 2019, Alain Delon était victime d'un terrible d'un accident vasculaire cérébral ainsi que d'une hémorragie cérébrale. Opéré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, l'acteur avait ensuite été hospitalisé dans une clinique en Suisse. Suite à son repos forcé en Suisse auprès de sa fille Anouchka Delon, Alain Delon est finalement rentré en France et a regagné sa villa de Douchy, dans le Loiret.

Contre toute attente, l'acteur y est resté seul durant tout le confinement et a refusé toute visite : "Mon père n'a plus voulu personne chez lui pendant le confinement" expliquait d'ailleurs son fils Anthony Delon dans les colonnes de Paris Match en septembre dernier. Et après presque deux ans d'isolement et de repos, Alain Delon s'apprêterait à faire son grand retour médiatique.

Alain Delon de retour à la télévision en juin

Le Journal du dimanche a en effet annoncé ce dimanche 2 mai que l'acteur va accorder un grand entretien filmé et mené par son ami, le journaliste Cyril Viguier, à la tête du Grand Journal des territoires sur TV5 Monde. Un entretien qui devrait démarrer la semaine prochaine mais dont la diffusion est prévue pour le mois de juin prochain. Une entrevue intitulée "Alain Delon face au monde", dans laquelle la star de 85 ans abordera de nombreux aspects de sa vie et entre autres : "La pandémie, Emmanuel Macron, MeToo, sa vie, sa carrière ainsi que son dernier projet au cinéma."



Une apparition qui permettra de rassurer ses fans, inquiets de ne pas l'avoir aperçu depuis près de deux ans. Ces derniers mois, ses enfants avaient néanmoins donné des nouvelles plutôt rassurantes de leur père. "Mon père kiffe sa vie à Douchy en homme qui n’a plus rien à prouver (...) On entend beaucoup de choses et nous, ses enfants, on reste assez discrets. Parce que déjà, ça nous regarde, et s’il a quelque chose à dire, il a toujours su le faire. Donc, on le laisse faire. Mais en tout cas, il va bien. Vraiment. Il s’en est bien sorti" avait assuré Alain-Fabien Delon dans Paris Match en février dernier.

Par E.S.