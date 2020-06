Alain Delon donne de ses nouvelles un an après son AVC

Juillet 2019, Alain Delon est victime d’un AVC et d’une hémorragie cérébrale. L'acteur est hospitalisé en Suisse. A l'époque, son fils, Alain-Fabien, avait publié une photo le montrant tout sourire à l’hôpital. Fin août des rumeurs sur son état de santé enflent dans la presse. Il serait très mal en point. Sa fille, Anouchka, avait alors pris la parole pour mettre fin à ces médisances. "Chers tous, cher public, pour vous rassurer. Notre père va mieux, même plus que mieux. Ne vous fiez pas aux imbécilités relayées (sic) par la presse. Ses journées sont positives, guerrières, et sans encombres. Il se remet entièrement, et n’a aucune séquelle", avait-elle écrit sur Instagram. L'acteur restait toutefois sous surveillance étroite pour espérer guérir au plus vite mais, il allait bien. Depuis, plus rien.

"Sa mémoire est intacte"

Ce mercredi 17 juin, Alain Delon s'est exprimé auprès d'un journaliste de l'AFP. Si l'acteur est sorti de son silence, c'est pour rendre hommage à l'écrivain Roger Borniche, décédé à l'âge de 101 ans ce mardi. Roger Borniche était un ami proche et il a tenu à faire part de sa douleur. Dans ce qui s'apparente à un monologue explique RTL, l'acteur fait part de ses souvenirs. Sa mémoire est intacte et il semble aller très bien. "Il ne lisait pas un texte", explique le journaliste de l'AFP qui a pu lui parler. "Alain Delon me parlait comme il le faisait avant son AVC", ajoute-t-il. A 84 ans, le comédien semble s'être parfaitement remis de son AVC. Il confirme : "Je vais mieux, mais c'est long." La conversation entre le journaliste de l'AFP et le monstre du cinéma a duré en tout et pour tout dix minutes. Juste avant de raccrocher, le comédien a lancé à son interlocuteur un "à bientôt" qui pousse à diverses interprétations. Va-t-on le revoir au cinéma ?

Par Mélanie C.