Alain Delon isolé à Douchy : son fils Anthony Delon donne ses nouvelles

Voilà déjà plus d'un an que l'inquiétude subsiste au sujet de l'état de santé d'Alain Delon. En juin 2019, le célèbre comédien français était hospitalisé pour d'importants maux de tête. Quelques semaines plus tard, on apprenait que la star de 84 ans avait été victime, dans la nuit du 10 au 11 juillet 2019, d'un accident cardio-vasculaire (AVC) et d’une légère hémorragie cérébrale.

Pris en charge et opéré à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière après avoir été placé en soins intensifs, Alain Delon avait été de nouveau hospitalisé dans une clinique en Suisse pour une convalescence optimale. Après un silence qui a duré des mois, l'acteur du film "La Piscine" était sorti du silence pour rassurer ses fans : "Je vais mieux, mais c'est long...", avait-il déclaré.

Anthony Delon donne des nouvelles de son père

Suite à son repos forcé en Suisse où sa fille Anouchka Delon était à ses côtés, Alain Delon est finalement rentré en France et a regagné sa villa de Douchy, dans le Loiret. Contre toute attente, l'acteur y est resté seul durant tout le confinement et a refusé toute visite : "Mon père n'a plus voulu personne chez lui pendant le confinement" déclare son fils Anthony Delon dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 17 septembre 2020.



L'acteur ne recevait que la visite de son kinésithérapeute, trois fois par semaine, pour ses séances de rééducation. Cette période d'isolement a malheureusement eu pour effet de faire reculer l'amélioration de son état de santé : "Il a régressé mais ça va mieux" assure celui qui vient d'annoncer ses fiançailles avec l'actrice italienne Sveva Alviti.



Anthony Delon qui a toujours entretenu une relation plutôt conflictuelle avec son père estime qu'il a "perdu quatre mois dans sa rééducation alors qu'il était sur la pente ascendante" mais assure que son père "reste comme avant".

Par E.S.