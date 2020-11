Alain Delon : les dernières nouvelles sur son état de santé dévoilées (Exclu vidéo)

Le 8 novembre dernier, Alain Delon a donné de ses nouvelles dans un entretien exclusif accord à RTL. S'il s'est confié sur sa santé, il a également abordé ce deuxième confinement, qu'il vit "très mal". "Je déteste le mot confinement, je déteste l'ambiance, je déteste ce qui nous arrive, ce à quoi on nous oblige... Ça me rend malade. Je n'ai pas le droit de sortir, je dois remplir un mot, un truc... Dans quel époque on vit ? Excusez-moi de vous rappeler que j'ai connu la guerre et que je n'ai jamais connu ça", disait-il.

Ces derniers mois, l'état de santé d'Alain Delon a inquiété ses fans. En juillet 2019, l'acteur de 85 ans a été victime d'un AVC. Pendant sa convalescence, il a pu compter sur le soutien de ses proches, notamment de son fils Alain-Fabien Delon. Sur les ondes de RTL, ce dernier avait tenu à rassurer. "Il va très bien. J'ai vu passer deux, trois trucs comme quoi ça n'allait pas très bien, mais non, c'est faux. Il s'améliore, il marche. C'est un homme d'un certain âge, on ne va pas se mentir, hein. Ilk va très bien", confiait-il.

"Il ne va pas monter sur scène demain"

Ce jeudi 26 novembre, Jordan de Luxe a reçu Jean-Luc Moreau dans son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. L'occasion pour le metteur en scène d'aborder différents sujets de sa carrière et de sa vie privée, notamment le fait qu'il est totalement "ruiné". Une situation difficile et causée par la fermeture des théâtres par la gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il a d'ailleurs poussé un coup de gueule à ce sujet.

Dans ce même entretien, Jordan de Luxe a voulu prendre des nouvelles d'Alain Delon. 'Il va", lui a répondu Jean-Luc Moreau. Et de préciser : "Je ne peux pas en dire plus, je ne suis pas médecin et je ne suis pas auprès de lui. Je peux juste vous dire qu'il va. Il n'est pas au top. Il ne va pas monter sur scène demain".

