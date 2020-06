Alain Delon : Sa fille Anouchka partage des souvenirs d’enfance

L’année 2020 est assez particulière pour Anouchka Delon puisque cette dernière a accueilli son tout premier enfant en février dernier. Très discrète depuis son accouchement, la fille d’Alain Delon a fait ses premières confidences en avril dernier lors d’un entretien avec la radio suisse OneFM : "Quand on a eu notre petit bébé, on était confiné avant le confinement, c’est un peu une vie de confinement avec l’enfant. Ça se passe bien. On se dit qu’on a plutôt une chance d’avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c’est un peu un moment suspendu, hors du temps. On était censé bosser mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c’est du temps que tu n’auras pas à rattraper plus tard, c’est vraiment du temps passé avec son enfant". Et visiblement, l’arrivée de son bébé a rendu nostalgique Anouchka Delon.

Un tournage entre père et fille

Très proche de son père, l’actrice a dévoilé sur son compte Instagram ce mardi 16 juin des souvenirs de son enfance, et notamment ceux de son tournage du film "Le Lion" sorti en 2003, long-métrage dans lequel Anouchka Delon a donné la réplique à Alain Delon : "Il me semblait que j'avais retrouvé un paradis rêvé ou connu par moi en des âges dont j'avais perdu la mémoire", a écrit la jeune femme en légende, reprenant une citation du film. Sur les différentes photos, les internautes peuvent découvrir la complicité d’Alain Delon avec sa fille alors âgée de 13 ans, ainsi que des extraits des scripts et des documents de production. Déjà en mai dernier, Anouchka Delon avait partagé un tendre souvenir en se dévoilant bébé dans les bras de son père.

Par Alexia Felix