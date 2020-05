Alain Delon : Sa fille Anouchka partage un tendre souvenir (Photo)

Anouchka Delon est aujourd’hui une femme comblée. En février dernier, la fille d’Alain Delon a donné naissance à son premier enfant, un fils dont le prénom n’a pas été dévoilé. Très discrète depuis son accouchement, la comédienne a fait ses premières confidences il y a quelques jours à la radio suisse OneFM : "Quand on a eu notre petit bébé, on était confiné avant le confinement, c’est un peu une vie de confinement avec l’enfant. Ça se passe bien. On se dit qu’on a plutôt une chance d’avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c’est un peu un moment suspendu, hors du temps. On était censé bosser mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c’est du temps que tu n’auras pas à rattraper plus tard, c’est vraiment du temps passé avec son enfant". Mais alors qu’elle semble heureuse, Anouchka Delon a été prise de nostalgie.

Déclaration d’amour à ses parents

Ce jeudi 30 avril, la jeune maman de 29 ans s’est emparée de son compte Instagram pour dévoiler un tendre souvenir avec ses parents. Sur le cliché, Anouchka Delon y apparait alors qu’elle était encore un bébé, allongée sur le torse de son père. A côté d’Alain Delon se tient Rosalie van Breemen, la mère d’Anouchka Delon. Et alors qu’elle déclare son amour à ses parents avec ce cliché, Anouchka Delon a également une pensée pour son jeune frère : "Missing Alain-Fabien [il manque Alain-Fabien Delon, ndlr]", explique la jeune femme en légende. Une manière sans doute pour la fille d’Alain Delon de faire savoir qu’elle est en manque de ses proches.

Par Alexia Felix