Alain Delon : son fils Alain-Fabien Delon donne des nouvelles rassurantes

En juillet 2019, Alain Delon était victime d’un AVC et d’une hémorragie cérébrale. Après avoir été opéré en urgence à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, l’acteur avait été hospitalisé en Suisse. Face aux rumeurs sur son état de santé instable, sa fille, Anouchka, avait pris la parole pour mettre fin à ces médisances. "Chers tous, cher public, pour vous rassurer. Notre père va mieux, même plus que mieux. Ne vous fiez pas aux imbécillités relayées (sic) par la presse. Ses journées sont positives, guerrières, et sans encombres. Il se remet entièrement, et n’a aucune séquelle", avait-elle écrit sur Instagram.

Quelques mois plus tard, c’est Anthony Delon, le fils aîné de l’acteur de 84 ans qui prenait la parole dans les colonnes de Paris Match. "Il a régressé mais ça va mieux" déclarait-il en expliquant que son célèbre papa suit des séances de rééducation trois fois par semaine avec un kinésithérapeute.

Alain-Fabien Delon contredit son frère

Et c’est aujourd’hui au tour d’Alain-Fabien Delon, le plus jeune du clan, de se confier sur l’état de santé du patriarche. L’ex de Capucine Anav qui lui aussi est acteur, assure que son père "va bien" et revient sur les déclarations de son frère aîné, également au micro de Paris Match : "J’ai eu un peu les nerfs" affirme-t-il visiblement agacé. Le jeune homme de 27 ans tient en effet à ce que tout le monde sache que son père est rétabli : "Mon père kiffe sa vie à Douchy en homme qui n’a plus rien à prouver" a-t-il lancé après avoir assuré qu’il "marche" et qu’il a "toute sa tête".

Encore une fois, Alain-Fabien Delon se range du côté de sa sœur Anouchka qui préfère se montrer positive : "On entend beaucoup de choses et nous, ses enfants, on reste assez discrets. Parce que déjà, ça nous regarde, et s’il a quelque chose à dire, il a toujours su le faire. Donc, on le laisse faire. Mais en tout cas, il va bien. Vraiment. Il s’en est bien sorti", avait expliqué la jolie brune sur le plateau de l’émission 20h30 Le Dimanche en janvier dernier.

Par E.S.