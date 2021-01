Alain Delon : son frère fait de rares révélations sur son enfance

Cela fait plusieurs années maintenant qu'Alain Delon s'est imposé comme étant l'un des acteurs français les plus emblématiques. Aussi discret que talentueux, ses apparitions se font rares. Et souvent, ce sont des personnes de sa famille qui donne des nouvelles de l'acteur, notamment depuis son AVC à l'été 2019. Il y a quelques semaines, c'est son fils Alain-Fabien qui donnait de ses nouvelles au micro de RTL. "Il va très bien. J'ai vu passer deux, trois trucs comme quoi ça n'allait pas très bien, mais non, c'est faux. Il s'améliore, il marche. C'est un homme d'un certain âge, on ne va pas se mentir".

"il ne l'est pas du tout"

Et ce mercredi 6 janvier c'est son petit frère, Jean-François Delon qui donne de ses nouvelles. Dans les colonnes du Figaro, il revient sur leur enfance et sur le caractère un peu sauvage du père d'Anouchka. "Alain Delon est à la fois famille, et en même temps, il ne l'est pas du tout. Il vivait entre Bourg-la-Reine chez sa mère et L’Haÿ-les-Roses, chez son père… À l'âge où j'aurais vraiment pu avoir une relation proche avec lui, il était en Indochine". Il faut dire qu'Alain Delon a véritablement été brisé par la séparation de ses parents. Lors de son retour en France, l'acteur coupe les ponts avec sa famille, jusqu'à ce que son frère retombe sur lui par hasard. "Un jour de 1957, nous marchions dans la rue avec mon père et on voit l'affiche d'un film Quand la femme s'en mêle. Et en bas de celle-ci, le nom d'Alain Delon. C'est comme ça qu'on a appris qu'il était acteur !", ils se retrouveront trois ans plus tard en 1961 lorsque Jean-François Delon ira le voir dans "Dommage qu'elle soit une putain".

Par J.F.