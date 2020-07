Alain Delon : son soutien inattendu à une candidate des municipales

Dimanche 28 juin lors des élections municipales de Marseille, c'est la candidate Michèle Rubirola qui a remporté le scrutin. Mais le système d'élection du maire se faisant par les représentants élus dans chaque secteur, la sénatrice Samia Ghali pourrait bien la détrôner. Certains poussent donc de nombreux coups de gueule, notamment le rappeur Akhenaton qui ne comprend pas comment une candidate qui n'a pas été élue, peut malgré tout être au pouvoir. Le débat fait donc rage, et la candidate sortante peut désormais compter sur un soutien de taille, Alain Delon. Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'acteur déclare : "J'ai été amené à connaître et à apprécier Samia Ghali, dont j'ai constaté l'attachement authentique à sa ville de Marseille, une ville si chère à mon coeur à moi aussi et où j'ai beaucoup tourné".

"je lui fais vraiment confiance"

Il poursuit ensuite : "Je soutiens cette femme d'action, je lui fais vraiment confiance pour ses choix demain. Je sais qu'elle mettra toute son énergie au service de Marseille et des Marseillais qu'elle aime profondément…" Samia Ghali a tenu à le remercier dans un message posté sur Twitter "Merci à Alain Delon pour son soutien dans le combat que je mène pour que Marseille soit Une et Indivisible. Lui sait ô combien ma ville, ses quartiers populaires ont toujours été le combat le plus cher à mon coeur. Pour #Marseille, je ne lâcherai rien". Cette prise de position a laissé sceptique plusieurs internautes qui n'ont pas compris le choix d'Alain Delon, victime d'un AVC il y a un an.

Sur les réseaux sociaux, on a pu lire des commentaires tels que : "Monsieur Alain DELON j'ai une très grande admiration pour vous. Mais sur ce sujet, je ne peux être d'accord avec vous" ou encore "Apparemment les tweetos de gauche sont incapables de comprendre qu’Alain #Delon veut juste que Marseille reste à droite et que #Ghali donne ses voix à LR... Pas sûr que ce soit la meilleure façon d’arriver à ses fins mais en tous cas, l’intention est claire !"

Apparemment les tweetos de gauche sont incapables de comprendre qu’Alain #Delon veut juste que Marseille reste à droite et que #Ghali donne ses voix à LR... Pas sûr que ce soit la meilleure façon d’arriver à ses fins mais en tous cas, l’intention est claire ! https://t.co/1o1a1IiKXJ — Pierre Cheynet (@pierrecheynet) July 3, 2020

Avant j'étais Alain Delon, mais ça c'était avant. https://t.co/y17yd5gOcC — Lepetitsondage (@Lepetitsondage1) July 4, 2020

Par J.F.