Alain Delon : un an après son AVC, il donne de ses nouvelles

Discret depuis son AVC, Alain Delon sort du silence. C’est sur le compte Instagram de sa fille Anouchka que ses fans ont eu de ses nouvelles. Ou plutôt, ont eu droit au son de sa voix. Sans en dire plus sur son état de santé, l’acteur apparaît en voix off de la bande-annonce d’un documentaire "Stupéfiant" sur le Général de Gaule, signé France Télévisions. Dans celui-ci, le Guépard reprend un texte de l’homme d’État.

En légende de sa publication qui a ravi les admirateurs de l’icône du cinéma français, la jeune maman écrit : "Le mercredi 4 novembre, Alain Delon sortira du silence pour interpréter des textes du Général de Gaulle, dans le cadre du film documentaire L’Artiste De Gaulle, diffusé à 20h50, sur France 5. Pour ce film, Alain Delon a également accepté de lire, pour la première fois, la lettre qu’il a adressée au Général de Gaulle, le soir de sa démission, le 27 avril 1969". Un enregistrement datant du 12 octobre dernier comme elle le précise. De quoi rassurer les fans d'Alain Delon.

Alain va "mieux", mais "c'est long"

"Cette voix que l’on reconnaît entre 1000 ! Il nous manque tellement ! Un bon anniversaire à lui pour le 8", "Super, je le regarderais et l’entendrais" ou encore "Ah enfin des nouvelles de votre Papa. J’espère qu'il se remet bien quel Homme extraordinaire" et "Il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas manquer", peut-on lire parmi les nombreux commentaires. Ce n’est pas la première fois que l’acteur donne de ses nouvelles. En juin dernier, Alain Delon confiait à l’AFP à l’occasion de la disparition de son ami Roger Boniche : "Je vais mieux, mais c’est long".

En août 2019, son fils Anthony Delon avait annoncé la triste nouvelle via un communiqué à l’AFP : "Mon père a fait un accident cardio-vasculaire et une légère hémorragie cérébrale. Il a été opéré à la Pitié Salpêtrière, où il est resté trois semaines en soins intensifs. Toute la famille s'est relayée à son chevet, mon frère, ma sœur et ma mère Nathalie. Ses fonctions vitales étant parfaites et son état stabilisé, selon les médecins, il est reparti en Suisse et se repose tranquillement dans une clinique". Plus tard, le jeune homme est apparu dans ses stories Instagram accompagné de son père.

