Alain Delon : un nouveau revers pour Ari Boulogne face à la justice

C'est un nouveau coup dur pour Ari Boulogne, fils illégitime d'Alain Delon. Il y a un an, il avait fait une demande de reconnaissance de paternité auprès de la justice. Seulement, le tribunal d'Orléans qui avait été saisi, a renvoyé l'affaire devant la juridiction suisse, révèle Le Journal du Dimanche dans son édition du 6 septembre. "Le tribunal judiciaire d'Orléans s'est déclaré incompétent" pour juger le lien de filiation entre l'homme de 58 ans et l'acteur. Bien qu'Alain Delon possède une maison familiale dans le Loiret, ses conseils "avaient soulevé l'incompétence territoriale d'Orléans" car l'acteur habiterait le plus souvent à Genève. Alors que les dossiers concernant les reconnaissances de paternité doivent être jugés au tribunal judiciaire du lieu où réside le défendeur, en l’occurrence Alain Delon, l'avocat d'Ari Boulogne, Michel-Guillaume Fleury, a dénoncé une manoeuvre "dilatoire" dans le but d'allonger le temps.

Une juridiction Suisse avantageuse ?

Pour appuyer sa thèse, l'avocat d'Ari Boulogne avait notamment cité un article de La Nouvelle République, publié deux mois avant la première assignation. "Alain Delon semblait donc vouloir terminer discrètement sa vie dans sa vaste propriété de Douchy", pouvait-on lire sur cette résidence en France. Afin de répliquer à l'aide de plusieurs pièces, les avocats d'Alain Delon ont indiqué que l'acteur habite en Suisse depuis 1984, qu'il est devenu citoyen Suisse en 1999 et qu'il y paye ses impôts depuis 2010. Des arguments qui semblent donc avoir convaincu le tribunal orléanais.

Mais se tourner vers la juridiction Suisse pourrait représenter un autre avantage pour Alain Delon. Etant donné qu'Ari Boulogne est le fils de Nico, chanteuse allemande du groupe Velvet Underground, l'acteur "peut convoquer le droit de Berlin à la place de celui de Paris". "Si le tribunal de Genève ne statue pas selon les règles allemandes, l'affaire pourrait bien être classée", explique le JDD. Selon l'avocat d'Ari Boulogne, ce dernier qui n'a "pas encore pris sa décision", pourrait "faire appel" ou poursuivre une procédure à Genève. Mais ce choix semble peut envisageable en raison des difficultés financières de l'homme placé sous curatelle.

Par Marie Merlet