Alain Delon victime d'un AVC : Alain-Fabien Delon donne des nouvelles rassurantes de son père

Le Guépard est de retour. Un après avoir été victime d’un AVC, Alain Delon semble aller mieux. Discret depuis qu’il a été hospitalisé dans une clinique spécialisée en Suisse, c’est grâce à ses enfants que les fans de l’acteur ont de ses nouvelles. Invité sur les ondes de RTL ce vendredi 6 novembre Alain-Fabien Delon a rassuré les admirateurs de l’icône du cinéma.

"lI va très bien. J'ai vu passer deux, trois trucs comme quoi ça n'allait pas très bien, mais non, c'est faux, a assuré Alain-Fabien Delon. Il s'améliore, il marche. C'est un homme d'un certain âge, on ne va pas se mentir, hein. Mais il va très bien", a-t-il lancé. Le cadet de l’acteur peut compter sur les conseils avisés de son père sur sa carrière. À l’affiche de la série TF1 Grand Hôtel, Alain-Fabien Delon a confié : "Oui, il regarde. Pour la série, il m'appelait avant et après pour débriefer. Il est très content de ça. Il y a des moments où il ne peut pas tout voir en avance non plus".

Le nouveau projet d'Alain Delon

Il y a quelques jours, c’est sur le compte Instagram de sa sœur Anouchka Delon que les fans de l’acteur ont eu de ses nouvelles. À l’occasion de la sortie du documentaire "L'artiste de Gaulle", diffusé sur France 5, il a accepté de lire la lettre que le chef d’Etat lui a envoyée en avril 1969, après son échec au référendum du 27.

Dans un entretien accordé à Paris Match, le réalisateur du documentaire Jérôme Bermyn est revenu sur la participation d’Alain Delon : "C'est la première fois qu'Alain Delon la lit depuis qu'il l'a envoyée. Je lui ai proposé il y a deux mois de la relire et malgré les conditions sanitaires, il a accepté très vite notre proposition". Pour se faire, Alain Delon leur a donné rendez-vous dans sa résidence de Douchy (Centre-Val de Loire) : "Nous avons enregistré ses lectures. Il a été très généreux, c'était magique".

Par C.F.