Alain Delon victime d’un AVC : Anouchka Delon répond aux rumeurs sur son état

Comment se porte le Guépard ? Invitée sur le plateau du "20h30 le dimanche" sur France 2, ce 10 janvier 2021, Anouchka Delon a donné des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de son père Alain Delon. Victime d’un AVC, au cours de l’été 2019, l’acteur hospitalisé dans une clinique spécialisée en Suisse, s’était fait discret et ce, malgré les nombreuses spéculations sur sa convalescence après cet alarmant incident.

Interrogée par Laurent Delahousse, la jeune maman a commencé par expliquer : "Ça va bien". Avant de répondre aux nombreuses affirmations sur la santé d’Alain Delon : "On entend beaucoup de choses et nous, ses enfants, on reste assez discrets. Parce que déjà, ça nous regarde, et s'il a quelque chose à dire, il a toujours su le faire. Donc on le laisse faire". Et de poursuivre : "Mais en tout cas, il va bien. Vraiment. Il s'en est bien sorti. Tout ce qu'on lit est faux. Il va bien".

l'état d'Alain Delon "s'améliore, il marche"

En novembre dernier, son fils Alain-Fabien Delon a confié auprès de RTL : "Il va très bien. J'ai vu passer deux, trois trucs comme quoi ça n'allait pas très bien, mais non, c'est faux ! Il s'améliore, il marche. C'est un homme d'un certain âge, on ne va pas se mentir, hein. Mais il va très bien".

Le jeune homme de 26 ans a poursuivi en dévoilant que son père suivait sa carrière au cinéma et à la télévision, notamment dans la série dramatique signée TF1 intitulée "Grand Hôtel" : "Oui, il regarde. Pour la série, il m'appelait avant et après pour débriefer. Il est très content de ça. Il y a des moments où il ne peut pas tout voir en avance non plus".

Par C.F.