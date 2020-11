Alain Delon victime d'un AVC : il supporte mal le deuxième confinement

Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour Alain Delon. Victime d'un AVC en juillet 2019, le comédien se fait très discret mais ses enfants partagent régulièrement de ses nouvelles. Ce vendredi 6 novembre, son fils Alain-Fabien Delon, a rassuré les fans de cette icône du cinéma, sur les ondes de RTL. Il a affirmé : "lI va très bien. J'ai vu passer deux, trois trucs comme quoi ça n'allait pas très bien, mais non, c'est faux. Il s'améliore, il marche. C'est un homme d'un certain âge, on ne va pas se mentir, hein. Mais il va très bien." Celui qui a soufflé ses 85 bougies et qui a prêté sa voix au général de Gaulle à l’occasion de la sortie du documentaire "L'artiste de Gaulle", diffusé sur France 5 ce 4 novembre dernier, a décidé de sortir de son silence. L'acteur a lui aussi accordé une rare interview au micro de RTL et s'est confié sur sa santé et sur ce deuxième confinement, qu'il vit "très mal".

"Ça me rend malade"

Ce dimanche 8 novembre, Alain Delon a d'abord voulu rassurer ses fidèles et a expliqué : "Je me porte comme on peut se porter à 85 ans. Il y a des hauts et des bas, mais ça va. Je suis un peu bouleversé parce que c'est l'anniversaire de la mort du général de Gaulle aussi. Ça tombe mal." Par ailleurs, cet homme confiné comme tous les autres Français a poursuivi : "Je déteste le mot confinement, je déteste l'ambiance, je déteste ce qui nous arrive, ce à quoi on nous oblige... Ça me rend malade. Je n'ai pas le droit de sortir, je dois remplir un mot, un truc... Dans quelle époque on vit ?" "Excusez-moi de vous rappeler, Vincent, que j'ai connu la guerre et que je n'ai jamais connu ça", a-t-il finalement déploré. Malgré cette période de crise sanitaire, Alain Delon espère regagner rapidement la scène ou les plateaux de tournage.

Par Solène Sab