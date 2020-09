Alain-Fabien Delon hospitalisé : Il donne des nouvelles peu rassurantes

Actuellement en pleine promotion de la série Grand Hôtel prochainement diffusée sur TF1, Alain-Fabien Delon a provoqué un vent de panique auprès de ses fans ce mercredi 2 septembre en dévoilant dans sa story Instagram deux clichés de lui assez inquiétants. Sur les photos, le fils d’Alain Delon apparaît mal en point, en train d’être transporté par une ambulance à l’hôpital. Rapidement, Alain-Fabien Delon a tenu à donner de ses nouvelles en se confiant sur sa maladie : "Les amis, tous vos messages me vont droit au coeur. J'ai un pneumothorax, heureusement que c'est pris à temps. Mais mon poumon ressemble à un sac plastique apparemment... Oust les cigarettes. Je vous tiens au courant . Je vais pas vous mentir, j'ai peur", a-t-il confié.

Une maladie importante pour Alain-Fabien Delon ?

Une hospitalisation qui risque de rappeler de mauvais souvenirs au jeune homme. Il y a plusieurs mois, l’ancien compagnon de Capucine Anav a dû faire face à l’hospitalisation de son père à la suite d’un AVC. L’année dernière, Alain-Fabien Delon avait donné des nouvelles rassurantes d’Alain Delon à nos confrères de Sud-Ouest : "Il va mieux. Ce sera une longue convalescence. Je l'ai eu au téléphone hier et il s'en sort bien. Je reste encore quelques jours ici et ensuite j'irai le voir. Anouchka, Anthony et moi sommes restés à son chevet pendant deux mois ensemble […] Ils essayent de décrire une pseudo-guerre entre nous et cela m'agace énormément. Au contraire, tout va bien".

Par Alexia Felix