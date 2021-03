Alain-Fabien Delon : le touchant message de sa mère pour son anniversaire

La relation s'est apaisée entre Alain-Fabien Delon et son père Alain Delon. A l'occasion de ses 27 ans ce 18 mars, le jeune acteur a partagé des photos souvenirs avec son père sur son compte Instagram. A travers trois clichés, on le voit encore bébé dans les bras d'Alain Delon. "27 ans today", a-t-il simplement écrit en légende de ces tendres moments. S'il s'est rapproché de son père lorsque son état de santé a inquiété après un AVC durant l’été 2019, Alain-Fabien Delon s'est aussi réconcilié avec sa mère, Rosalie Van Breemen. Pour son anniversaire, l'ancienne top model lui a adressé un touchant message.

Des relations apaisées

"Comment est-ce possible que parmi tous les petits garçons au monde, j'ai celui le plus beau, affectueux, intelligent, drôle, énergique, empathique, malin, talentueux, inventif, merveilleux, doux, et aux petits soins ? Je t'aime plus que tout au monde, pour toujours... Joyeux anniversaire Alain-Fabien. Si chanceuse de pouvoir être ta mère", a-t-elle écrit en énumérant ses qualités. Pour accompagner ce message, Rosalie Van Breemen a partagé une photo intime de son fils, enfant, tout sourire. En février dernier, Alain-Fabien Delon s'était confié dans Paris Match sur sa mère : "Je me suis beaucoup expliqué avec ma mère, j'ai exprimé mes reproches, elle en a pleuré et s'est excusée". Désormais plus proche de son père, l'acteur a décidé de ne pas rester dans "la rancœur" après plusieurs années de tensions entre eux. Tous les deux sont dans une relation "beaucoup plus ouverte et beaucoup plus agréable", a-t-il confié dans "Sept à huit" le 14 mars.

Par Marie Merlet