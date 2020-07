Alan Parker : le réalisateur est mort à 76 ans

Carnet noir pour le monde du cinéma. Après Djemel Barek, c'est le célèbre réalisateur Alan Parker vient de décéder à l'âge de 76 ans. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué. On lui doit des grands films tels que Midnight Express, Fame et Mississippi Burning. Il avait également réalisé l'adaptation cinématographique des Cendres d'Angela, best-seller de l'écrivain américano-irlandais Frank McCourt.

Né à Londres en février 1944, il a eu une carrière particulièrement récompensée. Il avait notamment remporté le Grand Prix du jury du Festival de Cannes pour son film Birdy. Et également de nombreux Bafta pour cinq de ses films. Midnight Express et Mississippi Burning avaient été sélectionnés pour les Oscars. Ses films ont, en tout, remporté 10 statuettes, mais jamais celui du meilleur réalisateur.

"un réalisateur sortant de l'ordinaire"

Seulement quelques minutes après l'annonce de son décès, les hommages se multiplient déjà sur les réseaux sociaux. Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes de 2001 à 2014 a écrit : "Midnight express, fame, Mississipi burning, Birdy, Alan Parker a été un cinéaste, vif, brillant, prolifique, content de son style à l’estomac, esprit sarcastique, et aussi dessinateur humoristique qui faisait bcp rire. Franchise parfois acerbe mais fidèle en amitié, j’en témoigne. Et aussi Angel Heart, The wall, Evita, Shoot the moon, sans oublier Come see the paradise sur les Japonais en camp de concentration aux Usa après Pearl Harbour: j’en ai présenté beaucoup, des films d’Alan Parker, un réal. anglais sortant vraiment de l’ordinaire ! Une pensée." Le chanteur Grégoire a quant à lui écrit : "Un géant nous quitte…".

