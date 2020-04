Albert Dupontel : quel est le vrai nom de l’acteur ?

Albert Dupontel ne se prédestinait pas du tout à faire du cinéma. Né en 1964 dans les Yvelines, le garçon se destine à devenir médecin tout comme son père. Mais après quatre ans d’études et un stage décevant en neurochirurgie, il s’inscrit à un cours de théâtre. C’est là que le Francilien prend le pseudonyme d’Albert Dupontel. En effet, le comédien s’appelle dans la vie civile Philippe Guillaume. Un prénom et un nom de famille qui sont à mille lieux de son pseudonyme. Pourquoi avoir changé son prénom et son nom ? Pour protéger sa famille et notamment son père comme le rapporte France Inter en 2011. Si depuis, l’artiste s’est fait un nom et connaît une belle carrière au cinéma, Albert Dupontel a toujours fermement protégé sa vie privée. Tout juste sait-on qu’il est (ou a été) en couple avec la comédienne Claude Perron et qu’il est le père d’un enfant. Le comédien est connu pour son inimité chronique envers les journalistes. Une raison de plus peut-être pour lui de ne pas se livrer sur sa vie privée.

Un moyen de protéger sa vie privée

L’acteur et réalisateur est également connu pour être tout aussi acerbe envers le cinéma français. Il ne vient ainsi jamais aux César même quand il est nommé. Pourtant le cinéaste a été récompensé trois fois. En 2014 avec le César du meilleur scénario original pour 9 mois ferme et en 2018 avec le César du meilleur réalisateur et celui de la meilleure adaptation pour Au revoir là-haut. L’ancien humoriste indiquait ainsi à Yann Barthès dans Quotidien en 2018 : "Aller ou pas aux César, ce sont des choix. Il y a différentes façons de faire du cinéma. (…) Maintenant les César, c’est aller au Louvre et dire que tel peintre est meilleur qu’un autre peinte. Je suis perplexe devant ce jugement intellectuel. Alors prudemment je me mets à l’écart, mais je trouve ça bien que ça existe". En attendent, Philippe Guillaume alias Albert Dupontel est à retrouver ce jeudi soir sur France 3 dans "9 mois ferme" au côté de Sandrine Kiberlain.

Par Non Stop People TV