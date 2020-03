Albert Uderzo : l'autre papa d’Astérix est mort

Albert Uderzo s’est éteint ce mardi 24 mars à l’âge de 92 ans. C’est sa famille qui en a fait l’annonce à l’AFP. "Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d’une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines", indique son gendre Bernard de Choisy à l’AFP. L’auteur de bande dessinée était devenu célèbre grâce à "Astérix". Il en partageait la paternité avec René Goscinny. Le dessinateur et le scénariste avaient dans un premier temps créé la BD "Oumpah-Pah" dans les années 50. De 1959 à 1977, le Marnais d’origine italienne a dessiné 24 albums d’"Astérix" sur des scénarios de Réné Goscinny. A partir des années 1980 (René Goscinny étant mort le 5 novembre 1977), et jusqu’en 2005, il reprend la réalisation seul des aventures du petit Gaulois intrépide et de ses camarades dopés à la potion magique. Il publie alors huit autres albums.

Astérix, la BD la plus traduite au monde

En 2013, le premier album du nouveau tandem Jean-Yves Ferri et Didier Conrad paraît. Albert Uderzo continue toutefois d’exercer son droit de regard sur le scénario et le dessin. "Astérix" demeure la bande dessinée la plus traduite au monde, publiée dans 111 langues et dialectes. 380 millions d’albums ont été vendus de 1959 à 2019. Marié avec Ada Milani depuis 1953, Albert Uderzo était père d’une fille Sylvie et grand-père de deux garçons. A noter que la famille s’était déchirée au début des années 2010. Sylvie Uderzo affirmait à l’époque que le dessinateur d’Astérix était victime d’abus de faiblesse. Une bataille qui les avaient conduit jusqu’au tribunal. En septembre 2014, la famille avait annoncé via un communiqué qu’ils s’étaient réconciliés. La cour d’appel de Versailles (Yvelines) avait rendu également un arrêt indiquant que le deuxième papa d’Astérix et Obélix n’était pas victime d’abus de faiblesse. Albert Uderzo a pu s’éteindre entouré de toute sa famille…

Par Ambre L