Albert Uderzo mort : quand le dessinateur d'Astérix taclait Alain Chabat

L’univers de la bande dessinée est en deuil : la mort du dessinateur Albert Uderzo a été annoncée ce mardi 24 mars 2020. Décédé à l’âge de 92 ans, Albert Uderzo est mondialement connu pour être le co-créateur de la bande dessinée "Astérix". Depuis le 29 octobre 1959, date de création de la célèbre BD, Albert Uderzo et René Goscinny, l’autre créateur, ont mis au point ensemble 24 albums différents, relatant les aventures d’Astérix et Obélix aux quatre coins du monde.

Si plusieurs volets d’Astérix et Obélix sont sortis en dessin animé, une version cinématographique a connu un immense succès en 2002. On parle bien sûr du film "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" réalisée par Alain Chabat.

Albert Uderzo tacle Alain Chabat

Si les Français ont visiblement adoré ce long-métrage qui a fait 14 millions d’entrées au cinéma, le cofondateur de la BD lui, n’a pas franchement apprécié son travail. Albert Uderzo a en effet reproché à Alain Chabat d’avoir rendu les personnages trop marrants : "En signant Astérix et Obélix contre César, Claude Zidi a été très fidèle à la bande dessinée. Peut-être trop. Même si, en France, il n’a été vu en salle que par 8 millions de spectateurs, en revanche, à l’étranger, il a intéressé 14 millions de spectateurs. Astérix et Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat, était plus un film d’auteur. C’est peut-être pour cela qu’en France il a fait 14 millions d’entrées, mais qu’à l’étranger il n’a été vu que par 8 millions" déclarait Albert Uderzo lors d’une interview accordée au Figaro en 2008.

Après ce petit tacle, Albert Uderzo avait fini par arrondir les angles en assurant qu’il a tout de même apprécié le film… avant de dézinguer Alain Chabat à nouveau : "J’étais juste un peu embêté parce que ce n’est pas ce que j’avais imaginé des personnages. Si j’ai quelques rancœurs, ce n’est pas par rapport au film, que j’ai trouvé très bon, mais par rapport au réalisateur Alain Chabat. Il n’a même pas eu un mot pour les créateurs lors de l’avant-première…".

Par E.S.